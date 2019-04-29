"Что за кривая там?": с центральной дорогой вышла курьезная промашка (фото)

Новые "причуды" в центре Владивостока вводят в заблуждение автомобилистов

Новая разметка в центре города удивила жителей Владивостока. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Странную разметку нарисовали дорожные рабочие в центре Владивостока во время ночных работ. На Светланской в районе кинотеатра "Уссури" разделительная прерывистая полоса внезапно раздваивается и уходит в сторону через двойную сплошную. Cо стороны памятника Борцам за власть Советов появилась крайняя полоса, шириной не больше метра, ограниченная с одной стороны прерывистой, а с другой — сплошной линией. Новая разметка необходима для прохождения парада и будет стерта после 9 мая, сообщает ИА PrimaMedia.

Новая разметка в центре города удивила жителей Владивостока. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Новая разметка в центре города удивила жителей Владивостока. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Новая разметка в центре города удивила жителей Владивостока. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Новая разметка в центре города удивила жителей Владивостока. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Новая разметка в центре города удивила жителей Владивостока. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 5

Теперь автомобилисты, поворачивающие с Алеутской на Светланскую — с крайней правой в крайнюю правую — рискуют не поместиться в полосе и пересечь сплошную. А автомобилисты, двигающиеся по Светланской в сторону Океанского проспекта могут запутаться в обилии прерывистых линий.

Новая разметка в центре города удивила жителей Владивостока. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Новая разметка в центре города удивила жителей Владивостока. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Новая разметка в центре города удивила жителей Владивостока. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Новая разметка в центре города удивила жителей Владивостока. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Новая разметка в центре города удивила жителей Владивостока. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 5

В пресс-службе администрации Владивостока разъяснили, что при обновлении разметки так и было задумано. Оказалось, что сплошная и "кривая" прерывистая линия были нанесены по просьбе ТОФ для прохождения военной техники в День Победы. В мэрии подчеркнули, что сразу после парада новая разметка будет демаркирована. При этом автомобилистам не стоит опасаться пересекать сплошную линию, идущую вдоль центральной площади — сотрудники ГИБДД не будут считать это нарушением.