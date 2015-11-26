Работа таможенных постов в Приморье поменяется из-за праздников

Изменения будут касаться как грузовых, так и пассажирских направлений

Таможенный пост. Фото: ИА PrimaMedia

Майские праздники 2019 года станут выходными для ряда таможенных постов Приморья, сообщает ИА PrimaMedia. Жителей и гостей региона просят более внимательно составлять график своих путешествий.

МАПП Пограничный

Пассажирское направление рабочие дни – с 1 по 5 мая 2019 года, с 9 по 12 мая 2019 года, с 9.00 до 21.00.

Грузовое направление рабочие дни – с 1 по 5 мая 2019 года, с 9 по 12 мая 2019 года,

с 9.00 до 21.00.

ДАПП Полтавка

Пассажирское направление рабочие дни – с 1 по 5 мая 2019 года, с 9 по 12 мая 2019 года, с 9.00 до 21.00.

Грузовое направление выходные дни – 1, 9 мая 2019 года.

Рабочие дни – со 2 по 5 мая 2019 года, с 10 по 12 мая 2019 года, с 9.00 до 21.00.

МАПП Краскино

Пассажирское направление выходные дни – 1, 5, 9 и 12 мая 2019 года.

Рабочие дни – 2, 3, 4 мая, 10, 11мая 2019 года, с 9.00 до 21.00.

Грузовое направление выходные дни – 1, 2 мая, с 9 по 12 мая 2019 года.

Рабочие дни – с 3 по 5 мая 2019 года с 9.00 до 21.00.

ЖДПП Пограничный

Пассажирское направление рабочие дни – с 1 по 5 мая 2019 года, с 9 по 12 мая 2019 года, с 9.00 до 21.00.

Грузовое направление рабочие дни – с 1 по 5 мая 2019 года, с 9 по 12 мая 2019 года, круглосуточно.

ДАПП Турий Рог

Пассажирское направление выходные дни – 1, 5, 9, 12 мая 2019 года.

Рабочие дни – со 2 по 4 мая, 10, 11 мая 2019 года.

Грузовое направление выходные дни – 1, 5, 9, 12 мая 2019 года.

Рабочие дни – со 2 по 4 мая, 10, 11 мая года.