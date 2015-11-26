Работа таможенных постов в Приморье поменяется из-за праздников

Майские праздники 2019 года станут выходными для ряда таможенных постов Приморья, сообщает ИА PrimaMedia. Жителей и гостей региона просят более внимательно составлять график своих путешествий.
МАПП Пограничный
Пассажирское направление рабочие дни – с 1 по 5 мая 2019 года, с 9 по 12 мая 2019 года, с 9.00 до 21.00.
Грузовое направление рабочие дни – с 1 по 5 мая 2019 года, с 9 по 12 мая 2019 года,
с 9.00 до 21.00.
ДАПП Полтавка
Пассажирское направление рабочие дни – с 1 по 5 мая 2019 года, с 9 по 12 мая 2019 года, с 9.00 до 21.00.
Грузовое направление выходные дни – 1, 9 мая 2019 года.
Рабочие дни – со 2 по 5 мая 2019 года, с 10 по 12 мая 2019 года, с 9.00 до 21.00.
МАПП Краскино
Пассажирское направление выходные дни – 1, 5, 9 и 12 мая 2019 года.
Рабочие дни – 2, 3, 4 мая, 10, 11мая 2019 года, с 9.00 до 21.00.
Грузовое направление выходные дни – 1, 2 мая, с 9 по 12 мая 2019 года.
Рабочие дни – с 3 по 5 мая 2019 года с 9.00 до 21.00.
ЖДПП Пограничный
Пассажирское направление рабочие дни – с 1 по 5 мая 2019 года, с 9 по 12 мая 2019 года, с 9.00 до 21.00.
Грузовое направление рабочие дни – с 1 по 5 мая 2019 года, с 9 по 12 мая 2019 года, круглосуточно.
ДАПП Турий Рог
Пассажирское направление выходные дни – 1, 5, 9, 12 мая 2019 года.
Рабочие дни – со 2 по 4 мая, 10, 11 мая 2019 года.
Грузовое направление выходные дни – 1, 5, 9, 12 мая 2019 года.
Рабочие дни – со 2 по 4 мая, 10, 11 мая года.