Работа таможенных постов в Приморье поменяется из-за праздников

Изменения будут касаться как грузовых, так и пассажирских направлений
Общество 17:30
Таможенный пост. Фото: ИА PrimaMedia

Майские праздники 2019 года станут выходными для ряда таможенных постов Приморья, сообщает ИА PrimaMedia. Жителей и гостей региона просят более внимательно составлять график своих путешествий.

МАПП Пограничный
Пассажирское направление рабочие дни – с 1 по 5 мая 2019 года, с 9 по 12 мая 2019 года, с 9.00 до 21.00.
Грузовое направление рабочие дни – с 1 по 5 мая 2019 года, с 9 по 12 мая 2019 года,
с 9.00 до 21.00.

ДАПП Полтавка
Пассажирское направление рабочие дни – с 1 по 5 мая 2019 года, с 9 по 12 мая 2019 года, с 9.00 до 21.00.
Грузовое направление выходные дни – 1, 9 мая 2019 года.
Рабочие дни – со 2 по 5 мая 2019 года, с 10 по 12 мая 2019 года, с 9.00 до 21.00.

МАПП Краскино
Пассажирское направление выходные дни – 1, 5, 9 и 12 мая 2019 года.
Рабочие дни – 2, 3, 4 мая, 10, 11мая 2019 года, с 9.00 до 21.00.
Грузовое направление выходные дни – 1, 2 мая, с 9 по 12 мая 2019 года.
Рабочие дни – с 3 по 5 мая 2019 года с 9.00 до 21.00.

ЖДПП Пограничный
Пассажирское направление рабочие дни – с 1 по 5 мая 2019 года, с 9 по 12 мая 2019 года, с 9.00 до 21.00.
Грузовое направление рабочие дни – с 1 по 5 мая 2019 года, с 9 по 12 мая 2019 года, круглосуточно.

ДАПП Турий Рог
Пассажирское направление выходные дни – 1, 5, 9, 12 мая 2019 года.
Рабочие дни – со 2 по 4 мая, 10, 11 мая 2019 года.
Грузовое направление выходные дни – 1, 5, 9, 12 мая 2019 года.
Рабочие дни – со 2 по 4 мая, 10, 11 мая года.

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