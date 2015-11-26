Агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг Московского кредитного банка до уровня ruА

Повышение рейтинга обусловлено улучшением качества активов банка

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" 26 апреля 2019 года повысило рейтинг кредитоспособности Московского кредитного банка (МКБ) до уровня "ruА", прогноз по рейтингу "стабильный". Повышение рейтинга обусловлено улучшением качества активов банка и, как следствие, снижением давления на его капитал. Прочие составляющие рейтинга — бизнес-профиль, рентабельность и достаточность капитала, ликвидная позиция, корпоративное управление – остались на прежнем уровне, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе МКБ.

По оценке агентства, проблемные кредиты уменьшились до 3,8% корпоративного портфеля с 11,9% на 01.04.2018. При этом высокая операционная прибыль позволила сохранить высокий уровнем рентабельности капитала (ROE по прибыли после налогообложения с учетом СПОД составила 10,9% за 2018 год, согласно РСБУ).

"Мы ценим работу, проведенную агентством по детальной оценке деятельности нашего банка. В прошлом году мы успешно реализовали ряд мероприятий, направленных на повышение качества кредитного портфеля. Ранее "Эксперт РА" уже отмечало позитивную динамику качества активов банка и на протяжении 2018-2019 годов наблюдало за развитием ситуации, придерживаясь консервативного подхода к оценке рисков. Повышение рейтинга стало очередным свидетельством правильности выбранной нами стратегии", — отметил председатель правления МКБ Владимир Чубарь.

При оценке прочих составляющих рейтинга аналитики агентства отметили, что

Умеренно высокая оценка бизнес-профиля обусловлена значимыми конкурентными позициями банка в сегменте кредитования и расчетного обслуживания крупного бизнеса, в том числе стратегически значимых предприятий, что подтверждает высокий уровень значимости банка на федеральном уровне.

Банк обладает высоким уровнем рентабельности капитала при относительно низкой процентной марже, на которую существенное давление оказывает значительный объем низкодоходных и низкорисковых активов на балансе.

Банк обладает значительными возможностями по привлечению дополнительной ликвидности.

Уровень корпоративного управления, по мнению агентства, соответствует масштабам деятельности банка и поставленным перед ним стратегическим задачам.

Справка: ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) — универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным Банком России.

В соответствии с данными рэнкинга "Интерфакс-100", по итогам 2018 года МКБ входит в топ-3 частных банков по объему активов, является крупнейшим частным торгуемым банком РФ. Банк входит в топ-8 крупнейших российских банков по объему привлеченных вкладов по версии газеты "Коммерсантъ". Надежность и устойчивость банка подтверждается рейтингами ведущих международных и российских агентств: "Ba3" со "Стабильным" прогнозом от Moody"s; "BB-" со "Стабильным" прогнозом от Fitch; "ВВ-" со "Стабильным" прогнозом от S&P; "А (RU)" по национальной шкале со "Стабильным" прогнозом от АКРА, "ruA-" со "Стабильным" прогнозом от "Эксперт РА". Банк имеет успешный опыт работы на международных рынках капитала, дебютный выпуск еврооблигаций был размещен в 2006 году.

Банк был основан в 1992 году и приобретен Романом Авдеевым в 1994 году. На сегодняшний день 56,07% акций банка принадлежат Концерну "Россиум", остальные 43,93% — миноритарным акционерам. Банк провел первичное публичное размещение своих акций в июне 2015 года на Московской бирже, а с июня 2016 года акции МКБ (торговый код CBOM) включены в состав Индексов ММВБ и РТС. Free-float банка составляет 18%.

С более подробной информацией о банке можно ознакомиться на сайте http://mkb.ru/.