Более 250 саженцев высадили волонтеры во Врангеле в рамках V «Экомарафона»

В акции принимали участие жители поселка, работники АО «Восточный Порт» и волонтеры

Волонтеры во Врангеле высадили более 250 саженцев. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

Фонд социальных и экологических инициатив "Восточный Порт" дал старт традиционному пятому проекту просвещения населения "Экомарафон-2019". Первым мероприятием стала уже традиционная высадка деревьев "Зеленая весна" на территории Врангеля, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе АО "Восточный Порт".

Инициативу по озеленению поселка на обсуждение Попечительского Совета Фонда вынес председатель совета регионального отделения общероссийской общественной экологической организации "Зелёный патруль" Андрей Карпов. По итогам обсуждения было принято решение включить мероприятие в одну из 12 собственных социальных программ Фонда "Комфортная среда" и высадить деревья и кустарники на территории сразу четырех социально значимых объектов поселка – Восточной больницы, детского сада №65, средней школы №19 "Выбор" и Дома культуры.

Более 250 саженцев сирени, черемухи, клена, рябины и елок появились в поселке в выходные. В высадке принимали участие жители Врангеля, работники АО "Восточный Порт" и волонтеры.

Волонтеры во Врангеле высадили более 250 саженцев. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт" Волонтеры во Врангеле высадили более 250 саженцев. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт" Волонтеры во Врангеле высадили более 250 саженцев. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт" Волонтеры во Врангеле высадили более 250 саженцев. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт" 1 / 4

"Отрадно, что благодаря созданию Фонда "Восточный Порт" жители получили эффективную площадку для диалога с крупнейшим градообразующим предприятием поселка – АО "Восточный Порт", — отметил директор Дома Культуры Врангеля Дмитрий Борода. – Теперь мы знаем, что наши идеи по улучшению качества жизни во Врангеле точно будут услышаны и поддержаны".

"Основная идея нашего экологического просветительского проекта "Экомарафон" — "Вместе бережем планету!", — рассказал директор по вопросам окружающей среды АО "Восточный Порт" Сергей Мазуренко. – Это – одно из самых массовых и долгожданных мероприятий по сохранению окружающей среды, проводимых в Приморском крае. За пять лет в нем приняли участие более 2 тысяч жителей Врангеля и Находки. Каждый год мы проводим образовательные лекции для школьников, организуем экологические туры, проводим высадки зеленых насаждений, чистим морское дно от бытового мусора. В этом году в рамках мероприятия уже запланированы большой субботник (0+) на пляже, создание аллеи имени 45-летия "Восточного Порта", а также конкурс экологических грантов для школьников и студентов.

Волонтеры во Врангеле высадили более 250 саженцев. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт" Волонтеры во Врангеле высадили более 250 саженцев. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт" 1 / 2

Экология и сохранение природы – основной приоритет работы АО "Восточный Порт". Только в 2018 году в рамках комплексной экологической программы на модернизацию оборудования очистных сооружений и систем ветрозащиты, проведение экологических акций терминал инвестировал более 1,4 млрд рублей.