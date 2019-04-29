Куда поехать на заработки: составлен рейтинг городов по количеству вакансий

В этих городах активнее развивается производство, считают эксперты

Завод. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia

Россиянам рассказали, куда можно поехать на заработки. Составлен рейтинг городов по количеству вакансий. В этих городах активнее развивается производство, считают эксперты

Рейтинг составил сервис по поиску работы HeadHunter (16+). Эксперты сервиса провели исследование и определили российские города, где появляется больше всего вакансий в сфере промышленного производства, а также в целом на рынке труда.

Лидирует по количеству новых вакансий в сфере производства Екатеринбург. В первую пятерку также вошли Омск, Волгоград, Челябинск и Пермь.

А вот на последних местах по количеству вакансий в сфере промышленности оказались обе российские столицы, а также Воронеж, Казань и Ростов-на-Дону. Как отметили в HeadHunter, больше всего востребованы специалисты в области машиностроения. Затем идут инженерные специальности, работники пищевой промышленности и металлургии.

Никифор Зуев