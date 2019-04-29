Мы его отмыли, отчистили: во Владивостоке начали обновлять памятники к 9 мая

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Мы его отмыли, отчистили: во Владивостоке начали обновлять памятники к 9 мая

Памятник борцам за власть Советов стал первым в числе 17 городских памятников, которые отмоют и приведут в соответствующий вид ко Дню Победы, 9 мая. Работы на нем начались в понедельник, 29 апреля. Мероприятия по очистке и обновлению пройдут также на таких объектах как памятник "Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.", мемориальный комплекс "Боевая слава Тихоокеанского флота", братская могила моряков Тихоокеанского флота, павших в боях с войсками империалистической Японии в августе 1945 года и на других памятниках, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на администрацию Владивостока.

Очищают памятные объекты, связанные с историей Великой Отечественной войны, специальными средствами. Сначала водой и щелочным составом смывается грязь, а затем работники очищают объект щетками. На последнем этапе поверхность обезжиривают и обрабатывают воском, чтобы ультрафиолет меньше влиял на памятник. Городские власти также приведут в порядок и парки Владивостока. Завершить работы планируется к 8 мая.

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