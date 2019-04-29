"Заставим их платить": россиян напугали новым налогом на тунеядство с 1 мая

Новая мера пополнит казну за счет тех, кто устроен неофициально, пишут СМИ

Налоговый кодекс. Фото: Александра Данилова

Россиян напугали новым налогом на тунеядство. СМИ "раструбили" информацию, что новый налог будет введен уже с 1 мая. Государство стремится как можно скорее пополнить казну за счет тех, кто не работает или работает неофициально, обосновали поспешность с введением сбора сетевые издания. Стоит ли россиянам, официально нетрудоустроенным, готовиться "выворачивать карманы" — в материале информагентства.

Госдумой уже одобрен налог на тунеядство, об этом массово сообщили ряд сетевых СМИ и пабликов. По данным источников, нововведение связано со сложным финансовым положением в стране.

"Законотворцы считают, что мера станет действенной и поможет наполнить государственную казну за счет тех граждан, которые трудоустроены неофициально, и по большому счету, являются тунеядцами", — пишут СМИ, добавляя в материалы в качестве "аргумента" лозунговые фотожабы и мемы с премьер-министром Дмитрием Медведевым и якобы его цитатой "Заставим граждан платить налоги!".

По сведениям источников, налог на тунеядство "будет составлять весьма значительную сумму". Так, если гражданин не работал более полутора лет, ему придется заплатить 21 400 рублей налога, который пойдет в госбюджет, рассчитали СМИ и паблики. Если же налог не будет уплачен вовремя, он будет облагаться штрафными санкциями — за один день так называемой "просрочки" придется отдать еще 0,2% от общей суммы начисленного налога, продолжают запугивать сетевые издания.

Информагентство разобралось, как на самом деле обстоит дело с так называемым налогом на тунеядство, когда его введут и кому придется платить.

Известно, что в ноябре прошлого года с инициативой штрафовать всех граждан, которые не уплачивают взносы в Пенсионный фонд, соцстрах и Фонд обязательного пенсионного страхования (ФОМС) выступил член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. Предложение народного избранника нашло одобрение не у всех представителей власти. В частности, в Совфеде заявляли, что штрафовать за неуплату взносов нужно не каждого "тунеядца". Там называли категории граждан, которые не должны уплачивать штраф за то, что официально не работают.

По мнению зампреда Комитета Совета Федерации по экономической политике Вячеслава Тимченко, выразившего мнение в своем аккаунте в Твиттере, нельзя всех "стричь под одну гребенку", назначая штрафы за неуплату взносов.

"Одно дело, когда человек не хочет работать. В советский период таких людей называли тунеядцами. А если человек не может найти работу по своему профилю, своей специальности, его нельзя принуждать платить за себя страховые взносы, потому что он не смог трудоустроиться", — отмечал Тимченко, призывая искать "золотую середину".

Он также добавлял, что такие меры административного наказания хороши, но не применимы ко "всем подряд".

Законотворцы предлагали освободить от штрафов получателей пособия по безработице, социальной пенсии и пенсии по старости, а также инвалидов, студентов и несовершеннолетних.

Между тем, гражданам, напуганным новым сбором с 1 мая, можно "выдохнуть". Инициатива законотворца о введении сборов за "тунеядство" даже не рассматривалась депутатами Госдумы. Предложение Вострецова не прошло процедуру согласования в правительстве и осталось на уровне "громких заявлений".

Инициатива депутата подверглась критике со стороны сенаторов, других парламентариев и членов правительства. В частности, в парламенте напомнили, что миллионы россиян живут за чертой бедности, а новые поборы могут только ухудшить их финансовое положение.

Ольга Толмачева