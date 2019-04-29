Россиянам поднимут зарплату - но далеко не всем

Исследование на эту тему провела компания Korn Ferry

Деньги. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Большинство российских компаний собираются повысить зарплаты в 2019 году. Однако повышение ждет далеко не всех сотрудников. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на результаты исследования компании Korn Ferry.

70% компаний проведут дифференцированное повышение зарплат. То есть выплаты увеличат наиболее достойным этого работникам, по мнению руководства.

Общую индексацию проведут только 12,5% компаний. В основном они локализуются в сфере продаж автомобилей и товаров повседневного спроса. При этом вовсе не повышать сотрудникам зарплату решили 5,3% менеджеров компаний.

Ожидается, что заметнее всего зарплаты увеличатся в сфере электронной торговли (на 11,6%), hi-tech (7,6%) и химии (6,5%). Меньше будет рост в горнодобывающей отрасли (на 4,3%) и в банковской сфере (5,4%).

В среднем индексация составит 4,5% для всех категорий сотрудников, но это как "средняя температура по больнице" — разброс будет достаточно велик. На максимальную прибавку могут рассчитывать руководители среднего звена и высококвалифицированные специалисты.

Герман Штакеншнейдер