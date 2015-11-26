Озвучены подробности катастрофы, унесшей жизнь глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока

Следователи разрабатывают две версии крушения самолета "Тунгус", в котором находилось двое человек

В авиакатастрофе в Хабаровском крае погиб организатор акции "Бессмертная эскадрилья" Владимир Левшин. Фото: youtube.com / МОО ФАСДВ

В Хабаровском крае активно продолжается расследование уголовного дела по факту крушения самолёта, в котором погиб глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока и организатор акции "Бессмертная эскадрилья" Владимир Левшин.Следователи вместе с рядом специалистов осмотрели место крушения, было проведено опознание тел двух погибших, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Дальневосточное СУТ СК России.

Следствие ведется по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц).

Вскоре после возбуждения уголовного дела следователи приступили к осмотру места происшествия, изъяли документацию на воздушное судно, образцы топлива, допросили свидетелей случившегося. В настоящее время установлено, что потерпевший крушение самолет являлся единичным экземпляром воздушного судна авиации общего назначения под наименованием "Тунгус". Произведено опознание погибших. На борту воздушного судна находилось двое мужчин, один из которых являлся владельцем самолета.

По имеющимся данным, авиационный инцидент произошел около 15 часов 10 минут (местное время) после взлета самолета с посадочной площадки "Калинка" вблизи села Калинка Хабаровского района Хабаровского края. В понедельник, 29 апреля осмотр места происшествия продолжился с участием комиссии Межгосударственного авиационного комитета и следователей-криминалистов следственного управления.

Отрабатываются две основные версии случившегося: ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна. Следствие по делу продолжается. За ходом расследования установлен контроль руководителя следственного управления.

Напомним, в минувшую субботу, 27 апреля в районе села Калинка Хабаровского края произошло крушение самолёта с людьми на борту, которые в результате случившегося не выжили. Ранее о том, что в числе погибших находится Владимир Левшин агентству "Интерфакс" сообщил источник в Федерации авиационного спорта Дальнего Востока. Левшин был организатором акции "Бессмертная эскадрилья" в Хабаровском крае. Несколько лет подряд в День Победы над Амуром в Хабаровске пролетают самолеты, на фюзеляжах которых размещают фотографии летчиков, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Ранее, в июле 2018 года во время учебно-тренировочного полета разбился легкомоторный двухместный самолет Zlin 326. За штурвалом находился чемпион мира по авиационной акробатике, президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Игорь Турик. В результате крушения погиб и он сам, и его приятель — летчик-испытатель Виктор Бирюков. Самолет рухнул в 500 метрах от взлетной полосы. Вероятная причина катастрофы — отказ техники.