Опыт ДФО по ипотеке для ИЖС стоит распространить на другие регионы – Ростислав Гольдштейн

В Правительстве прорабатывают варианты инструментов поддержки индивидуального жилищного строительства. В числе приоритетных – ипотека

Ростислав Гольдштейн, сентор от ЕАО. Фото: Пресс-служба

Напомним, на сегодняшний день для строительства частного дома финансовые организации в России не предлагают такой продукт, как ипотека. И если граждане не располагают всей суммой сразу, то, как правило, отказываются от идеи построить свой дом, так как потребительский кредит, который можно взять на эти цели, отличается высокой процентной ставкой от 12 до 15%. Такая переплата либо вовсе отбивает желание возводить свое строение, либо приводит к тому, что люди, ограниченные в средствах, вынужденно строят не пригодные для постоянного проживания дома, а именно летние и дачные, сообщает ИА PrimaMedia.

Ставка по таким кредитам должна соответствовать ставкам по жилищному займу на квартиры, считают в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. "Если мы говорим о потребительском кредите, то это 3-5 лет, но для строительства дома кредит должен быть таким же, как при ипотеке для квартир, чтобы граждане могли занимать средства на 20 лет", — отметил глава Минстроя Владимир Якушев.

Эксперты отмечают высокий интерес граждан к загородной жизни или в составе небольших поселков, однако отсутствие ипотеки часто затягивает строительство на долгие годы, и не все доводят свои проекты до конца. Строительный рынок, специализирующийся на индивидуальном домостроении, активно не развивается в виду недофинансированности этой сферы.

— На примере Дальнего Востока, где каждый гражданин сегодня может взять бесплатный гектар земли, уже существует практика льготного кредита на строительство индивидуального дома. Благодаря поручению полпреда Президента в ДФО Юрия Петровича Трутнева, банки проработали и предложили для "гектаровцев" льготный кредит под 9,9% под залог недвижимого имущества. Такой залог связан еще и с тем, что у получателей гектара земля находится в аренде сроком на 5 лет. Но те, кто раньше этого срока освоил свой земельный надел, могут и раньше оформить участок в собственность. Таким образом, опыт Дальнего Востока можно распространить на другие регионы, посмотреть их возможности. Ведь стимулирование индивидуального домостроения важно и для развития сельских территорий, которым сейчас государство уделяет большое внимание, и для поддержки российских семей в рамках заданного Президентом демографического курса, — прокомментировал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн.

Сенатор также напомнил, что в ходе послания Федеральному Собранию Президент поручил разработать удобные и доступные финансовые инструменты поддержки индивидуального жилищного строительства, чтобы дать российским семьям возможность не только покупать готовое жилье, но и строить свой дом на своей земле.

В Минстрое отмечают, что программа поддержки индивидуального домостроения будет представлена к 1 июля 2019 года. За это время планируется сформировать список регионов, которые первыми примут участие в программе. Для того, чтобы граждане могли понять, на какую помощь они смогут рассчитывать при строительстве или покупке дома, предлагается разработать информационную систему со всеми банковскими продуктами и перечнем других видов поддержки.