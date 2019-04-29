На рынке загородной недвижимости в стране наблюдается настоящий бум

Дача. Фото: Валерия Кузора, ИА PrimaMedia

Россияне скупают и перепродают дома и коттеджи. На рынке загородной недвижимости в стране наблюдается настоящий бум.

Российский рынок загородной недвижимости оживился после многолетней стагнации. Как сообщили аналитики сервиса "Авито Недвижимость" (16+), в первом квартале 2019 года объем предложения в этом сегменте увеличился на 14%, спрос вырос еще сильнее — на 18%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Эксперты подчеркнули, что в связи с этим бумом увеличились цены на загородную недвижимость в стране. Цены выросли во всех категориях (дома, коттеджи, таунхаусы и земельные участки). Подорожание отмечается в большинстве регионов страны.

Специалисты отметили, что наибольший интерес у россиян вызывают покупки загородной недвижимости на черноморском побережье. Средняя стоимость домов и земли там зачастую выше, чем в Московской области.

Средняя цена загородного дома в России в первом квартале 2019 года составила почти 3,9 млн рублей. Это на 2,6% выше, чем годом ранее. Наибольший рост цен на недвижимость произошел в Ханты-Мансийском автономном округе (11,7%) и Ленинградской области (11,5%).

Подешевела загородная недвижимость только в Удмуртии (0,3%), Московской (1,6%) и Калининградской областях (2%). В Московской области также существенно подешевели коттеджи: на 11,7%. Однако в Подмосковье они по-прежнему самые дорогие.

Никифор Зуев