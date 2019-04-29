В России введены ограничения на часть денежных переводов

Крупные платежные системы лимитировали переводы в четыре страны

Тематическое изображение. Фото: Денис Таушканов

Крупные платежные системы в России лимитировали переводы в четыре страны. Переводы ограничены по суммам в Китай, Казахстан, Киргизию и Вьетнам.

В частности, Western Union ограничил переводы в названные страны с лимитом в 100 тысяч рублей до 16 мая. Эти меры, по данным представителя компании, должны помочь бороться с мошенниками.

В "Золотой короне" также установлены новые лимиты. В Казахстан можно отправить не более 150 тысяч рублей, в Китай и Вьетнам — 1,55 тысячи долларов.

Сумму переводов снизила и система Contact — до 600 тысяч рублей (или 20 тысяч долларов или евро) в Казахстан и Киргизию и до 100 тысяч рублей в Китай.

Как сообщают "Ведомости", ограничения введены по требованию Центробанка.

В прошлом году россияне перечислили в зарубежные страны 34,56 млрд рублей. Основная масса подозрительных переводов, по данным регулятора, пришлась на четыре указанные страны.

Анна Кольцова