В массовой аварии с "Крузаком" пострадал человек

Подробности происшествия устанавливаются сотрудниками ГИБДД
Это интересно 04:04
ДТП. Фото: ИА PrimaMedia

В ДТП на проспекте 100— летия Владивостока пострадал один человек. Столкнулись три машины. Mitsubishi Pajero, Nissan Datsun и ToyotaLand Cruiser Prado. Подробности происшествия устанавливаются сотрудниками ГИБДД.

По словам водителя Pajero, он двигался в по проспекту 100-летия по правой полосе. В какой-то момент его стал обгонять Datsun, а затем Nissan врезался в правую часть автомобиля. Затем уже столкнулись Nissan с Prado водитель Mitsubishi не видел, ему было уже не до этого. Известно, что водитель Nissan Datsun доставлен в больницу.

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