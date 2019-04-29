Семья чудом спасенного в Магнитогорске малыша оказалась в центре громкого скандала

Сотрудники ГИБДД забрали машину у главы семейства
Общество 21:00
Обрушение жилого дома в Магнитогорске 31 декабря 2018 года. Фото: Пресс-служба МЧС России

Семья годовалого малыша, чудом спасенного при обрушении дома в Магнитогорске из-за взрыва газа, оказалась в центре бурного скандала. Отец малыша лишился машины, попавшись за "пьянку"и теперь требует авто обратно, заявляя, что ради ребенка ему "чрезвычайно необходим автомобиль". Россияне, в обсуждении резонансной истории в Сети, высказали свое мнение о магнитогорце и его поступке.

Отец мальчика, выжившего при взрыве дома, сел за руль в нетрезвом состоянии и потерял авто, которое инспекторы забрали на штраф стоянку. Об этом мужчина сам написал в социальных сетях, однако вскоре магнитогорец удалил публикации, сообщили региональные СМИ.

По уверению уральца, он "просто хотел переставить машину на другое парковочное место во дворе", но на его состояние "нестояния" обратил внимание некий таксист и сигнализировал в органы. Мужчина заявил, что сейчас "ему чрезвычайно необходим автомобиль" — 3 мая закончится реабилитация его малолетнего сынишки, которую тот проходит в Челябинске, ребенка надо будет везти домой.

Изданию URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области подтвердили информацию об изъятии автомобиля магнитогорца, теперь ему придется пытаться разжалобить суд.

Пользователи в Сети написали, что "конкретно они думают о поступке нерадивого папаши". Авторы комментариев жестко выразились в адрес мужчины, назвав его "пьянью", которая "прикрывается сыном".

"Это уже использование своей беды в противоправных целях. А когда садился пьяным за руль не знал про реабилитацию ребенка?", — задали резонный вопрос в адрес уральца участники обсуждения на площадке сетевого СМИ (Здесь и далее орфография авторов комментариев преимущественно сохранена — прим.ред.)

"Оправданий быть пьяным за рулем — нет. Сколько было случаев, когда во дворе даже трезвые давили детей, не заметив как они выбегают под колеса".

Авторы комментариев также сделали предположение, как на самом деле обстояло дело с арестом машины отца малыша.

"Сказки рассказывает. Переставить машину он собрался, а какой-то таксист его сдал. Скорее было так. Этот индивидуум катался по городу, а таксист его заметил и доложил куда следует. Там его и приняли", — выразили мнение пользователи в интернете.

Отцу малыша посоветовали взять такси, чтобы отвезти ребенка домой из реабилитационного центра и напомнили, что закон для всех един, "пьяный за рулем — потенциальный убийца", а прикрываться больным малышом — "не по-мужски и последнее дело".

Ольга Толмачева

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Чудом спасенный в Магнитогорске десятимесячный малыш начал самостоятельно дышать

"Небольшие трещины" — мэр Магнитогорска признал рухнувший дом пригодным для жилья

Страшная цифра: названо окончательное число погибших в Магнитогорске

опьянение ГИБДД

Уголовные дела и увеличение смертей: в ГИБДД Приморья подвели итоги новогодних каникул

10 января, 11:15

Жертвами пьяных водителей в Приморье в 2018 году стали 65 человек – ГИБДД

15 ноября 2018, 15:00

Хватит пить! В Госдуму внесен закон об ограничении продажи алкоголя

11 ноября 2018, 10:30
Агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг Московского кредитного банка до уровня ruА
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia