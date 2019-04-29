Семья чудом спасенного в Магнитогорске малыша оказалась в центре громкого скандала

Сотрудники ГИБДД забрали машину у главы семейства

Обрушение жилого дома в Магнитогорске 31 декабря 2018 года. Фото: Пресс-служба МЧС России

Семья годовалого малыша, чудом спасенного при обрушении дома в Магнитогорске из-за взрыва газа, оказалась в центре бурного скандала. Отец малыша лишился машины, попавшись за "пьянку"и теперь требует авто обратно, заявляя, что ради ребенка ему "чрезвычайно необходим автомобиль". Россияне, в обсуждении резонансной истории в Сети, высказали свое мнение о магнитогорце и его поступке.

Отец мальчика, выжившего при взрыве дома, сел за руль в нетрезвом состоянии и потерял авто, которое инспекторы забрали на штраф стоянку. Об этом мужчина сам написал в социальных сетях, однако вскоре магнитогорец удалил публикации, сообщили региональные СМИ.

По уверению уральца, он "просто хотел переставить машину на другое парковочное место во дворе", но на его состояние "нестояния" обратил внимание некий таксист и сигнализировал в органы. Мужчина заявил, что сейчас "ему чрезвычайно необходим автомобиль" — 3 мая закончится реабилитация его малолетнего сынишки, которую тот проходит в Челябинске, ребенка надо будет везти домой.

Изданию URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области подтвердили информацию об изъятии автомобиля магнитогорца, теперь ему придется пытаться разжалобить суд.

Пользователи в Сети написали, что "конкретно они думают о поступке нерадивого папаши". Авторы комментариев жестко выразились в адрес мужчины, назвав его "пьянью", которая "прикрывается сыном".

"Это уже использование своей беды в противоправных целях. А когда садился пьяным за руль не знал про реабилитацию ребенка?", — задали резонный вопрос в адрес уральца участники обсуждения на площадке сетевого СМИ (Здесь и далее орфография авторов комментариев преимущественно сохранена — прим.ред.)

"Оправданий быть пьяным за рулем — нет. Сколько было случаев, когда во дворе даже трезвые давили детей, не заметив как они выбегают под колеса".

Авторы комментариев также сделали предположение, как на самом деле обстояло дело с арестом машины отца малыша.

"Сказки рассказывает. Переставить машину он собрался, а какой-то таксист его сдал. Скорее было так. Этот индивидуум катался по городу, а таксист его заметил и доложил куда следует. Там его и приняли", — выразили мнение пользователи в интернете.

Отцу малыша посоветовали взять такси, чтобы отвезти ребенка домой из реабилитационного центра и напомнили, что закон для всех един, "пьяный за рулем — потенциальный убийца", а прикрываться больным малышом — "не по-мужски и последнее дело".

Ольга Толмачева