Хороший период у Овнов, совет Козерогам и предостережение Рыб: гороскоп на 3 мая

Астрологический прогноз на пятницу от салона «Мандрагора»

Гороскоп. Фото: pixabay.com

У ОВНОВ хороший период для общения с начальством – скорее всего, ваши предложения будут поддержаны! В то же время, стоит учесть, что обещания, данные сегодня, выполнять собираются немногие. Проведите вечер в кругу семьи, за делами, способными сплотить ваш маленький коллектив.

ТЕЛЬЦЫ, воздержитесь от посещения темных и шумных мест. Правильно общаясь, сегодня можно узнать много нового и интересного. День благоприятен для реализации заброшенных дел, для массажа и водных процедур.

Перед БЛИЗНЕЦАМИ встанет необходимость усвоения сложной информации. Кстати придутся самодисциплина, умение работать на перспективу. Держите себя так, чтобы ничто не могло нарушить вашего внутреннего комфорта.

РАКИ, отнеситесь внимательно к просьбам детей, проведите с ними побольше времени: дети сегодня особенно уязвимы. Найдите возможность наполниться светлыми переживаниями и помогите в этом деле своим близким!

У ЛЬВОВ хороший день для укрепления своего положения в какой-нибудь новой сфере. Тех, кто управляет другими людьми, ждут испытания в виде повышенной нервозности, рассеянности подчиненных. Вечер хорошо провести при свечах, в тишине или слушая приятную музыку.

ДЕВЫ способны сегодня на странные поступки. Как бы не относились к этому окружающие, — вы действительно способны сейчас прыгнуть выше головы. Творческий подъем позволит создать интересные произведения людям искусства.

У ВЕСОВ непредсказуемо протекают контакты даже с хорошо знакомыми партнерами. Деловые отношения намереваются перейти в интимные. Удачно проходят все мероприятия на природе, особенно вблизи живого огня.

СКОРПИОНЫ, не пытайтесь решить все проблемы сразу и в одиночку. Жизнь сама подскажет вам нужный вариант развития событий. Большая покупка принесет не только радость, но и хлопоты.

СТРЕЛЬЦЫ, не давайте волю негативным эмоциям, не верьте сплетням. Это день очищения, обретения душевного спокойствия, связи с Космосом. Вечер хорошо подходит для решения домашних проблем, обмена мнениями и составления семейных планов.

КОЗЕРОГИ будут вызывать доверие у всех, с кем их сведут обстоятельства. Будьте осторожны за рулем и в роли пешехода, не рискуйте на дорогах. Облагораживание жилища потребует вложения финансов, но многое можно сделать и своими силами.

У ВОДОЛЕЕВ отличное время для поездок и командировок: на вас благотворно скажется перемена обстановки. Однако вы можете понести убытки из-за собственной непунктуальности. Хорошо привлекать внимание влиятельных лиц к своим делам.

РЫБАМ следует уделить внимание охране имущества, не рекомендуются финансовые операции. День приятно завершит поход в гости или любое другое мероприятие, на котором можно развеяться и отдохнуть от забот.