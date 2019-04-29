В Минздраве признали неэффективность антибиотиков

Ряд болезней не имеют противовирусного лечения

Таблетки. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

В Минздраве признали недостаточную эффективность антибиотиков против ряда болезней. Они не имеют действенного противовирусного лечения.

Об этом сообщил главный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням у детей Юрий Лобзин. По его словам, специфического противовирусного лечения нет для кори, полиомиелита, ветряной оспы.

Поэтому вакцинация остается самым эффективным способом борьбы с этими опасными болезнями. Лобзин подчеркнул, что соблюдение гигиенических и санитарно-эпидемиологических норм не может на 100% обезопасить от инфекционных заболеваний.

Напомним, что ранее врач-инфекционист Георгий Викулов предупредил об опасности самолечения в случае инфекционных заболеваний. Он также подчеркнул, что к сезонным эпидемиям гриппа нужно готовиться заранее, делая прививки.

Герман Штакеншнейдер