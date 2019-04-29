В Гидрометцентре рассказали, где можно купаться во время майских праздников

Температура воды на некоторых курортах достигнет 30 градусов

Море. Фото: Юрий Гуршал, ИА SakhalinMediа

В Гидрометцентре России рассказали, где можно купаться во время майских праздников. Температура воды на некоторых курортах достигнет 30 градусов.

В ведомстве сделали прогноз температуры морской воды на самых популярных курортах России и мира. Об этом сообщила "Российская газета".

Далеко не на всех курортах вода прогрелась до комфортной для купальщиков температуры. В районе Сочи температура воды в Черном море составляет всего плюс 11 градусов, на южном побережье Крыма прохладнее еще на один градус. В районе болгарского курорта Варна температура воды составляет около плюс 9 градусов. Для сравнения: температура воды в Москве-реке почти такая же (плюс 8 градусов).

На средиземноморском побережье Италии и Греции температура воды на несколько градусов теплее: плюс 16. Еще теплее вода на морских курортах Турции и Кипра — плюс 18 градусов. Самый теплый район Средиземного моря у Тель-Авива — плюс 19 градусов.

Наиболее комфортная для купальщиков температура воды прогнозируется в майские праздники на курортах Юго-Восточной Азии. На юге Вьетнама вода прогреется до плюс 29 градусов, в Таиланде — до плюс 30 градусов.

Никифор Зуев