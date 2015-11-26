Романтичные Овны, Близнецы-помощники и новые проекты Стрельцов: гороскоп на 5 мая

Астрологический прогноз на воскресенье от салона «Мандрагора»

Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНАМ не стоит сегодня перенапрягаться и тем более – нервничать. Найдите время для расслабления, полного восстановления, очищения. Хорошее время для свиданий, романтических отношений.



ТЕЛЬЦЫ будут общаться с друзьями, принимать гостей. Финансовая неустроенность в ближайшие дни может смениться богатейшими финансовыми возможностями. Вы сейчас восприимчивы и легко приспосабливаетесь к новым веяниям.

БЛИЗНЕЦАМ хорошо общаться с миром животных и растений, заботиться о тех, кто находиться в расстроенных чувствах. Однако не стоит слишком переживать из-за того, что говорят вам другие люди, — не берите на себя чужих проблем, лучше помогите с ними справиться.

РАКИ освободятся от дурного настроения, обратившись к физической активности. Не упускайте и возможности развлечься, узнать что-то новое. Улучшаются отношения с друзьями и родственниками, — сейчас вы в состоянии прийти к решению, которое устроит всех.

Звезды советуют ЛЬВАМ расслабиться и забыть на время о делах. Делайте то, что вас привлекает, что получается само собой. Прекрасное воздействие окажут сегодня сауна, массаж, косметические маски.

ДЕВАМ начатое сегодня следует довести до победного конца в ближайшее время. Поездки могут сыграть значительную роль в выборе дальнейшего рода занятий. Что касается личной жизни — сейчас могут завязаться очень прочные и надежные связи.

ВЕСЫ, постарайтесь сделать семейные отношения более духовными, основанными на доверии и общих целях. Полезно пить колодезную и родниковую воду, обливаться водой. В одежде отдайте натуральным тканям.

СКОРПИОНЫ заинтересуют своими идеями других людей. Сейчас от ваших действий зависит ваше будущее и будущее ваших близких. Расширяйте свой кругозор, сохраняя при этом объективный взгляд на вещи, свою позицию.

Проекты СТРЕЛЬЦОВ потребуют вложения денежных средств и новых знаний. Звезды готовы помочь вам в осуществлении самых разнообразных замыслов. Но не перенапрягайтесь — уделите больше внимания самочувствию и внешнему виду.

КОЗЕРОГИ, если вам удастся вытащить своих друзей на природу, вы проведете великолепный день! Не бойтесь браться за незнакомые дела. Вечером возможен взрыв эмоций: постарайтесь привести к общему знаменателю все сферы своей жизни. Что для вас главное?

ВОДОЛЕИ найдут понимание и помощь у человека, старше их по возрасту. Вы, в свою очередь, можете помочь детям в их духовном и эмоциональном развитии. Особенный успех ждет людей творческих профессий.

РЫБАМ звезды советуют воздержаться от крупных покупок и иных больших трат. Избегайте рутины, активно познавайте новое, — это период обретения внутренней свободы, раскрепощения, игры энергий.