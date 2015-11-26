Понимающие Раки, изменения Дев и день красоты у Стрельцов: гороскоп на 6 мая

Астрологический прогноз на понедельник от салона «Мандрагора»

Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНЫ, смелее применяйте на работе свои способности, навыки из других областей. Вы вступаете в полосу везения и можете обратить себе на пользу все, что приготовила судьба. В личной жизни кстати придется умение слушать, не критикуя.

У ТЕЛЬЦОВ на первый план выйдут проблемы самостоятельности. Уверенность в себе принесет успех и на работе, и в личных отношениях. Не принимайте близко к сердцу чужие проблемы: энергетика этих суток побуждает людей к излишней драматизации всего происходящего.

Мысли некоторых БЛИЗНЕЦОВ приобретут сегодня новое направление. Вас ожидает успех в сферах искусства, обучения и торговли. Благоприятна влажная уборка домашнего пространства.

РАКАМ придется внести поправки в свои планы. Невнимательность к интересам коллег способна осложнить ситуацию: докажите, что вы можете понять другого человека, даже если он заблуждается.

Некоторые ЛЬВЫ начнут подумывать о путешествии: запланируйте его заранее, — подготовка к приятному событию тоже может доставить удовольствие. Хорошо очищать дом молитвами, жечь благовония.

У ДЕВ назревает изменение в профессиональной среде: будьте готовы к принятию на себя новых обязательств. Неплохо заняться своей внешностью, продумать детали одежды и имиджа в целом.

ВЕСАМ предстоит отстаивать свое право на свободу выбора. Затруднения дня связаны с возможностью попасть в зависимость: материальную или психическую. Не берите в долг и будьте внимательны к тому, как складываются отношения с другими людьми.

СКОРПИОНЫ смогут удачно развить дело, начатое на прошлой неделе. Некоторые получат важное сообщение. Другие сами займутся распространением какой-то информации.

СТРЕЛЬЦЫ могут обнаружить в своей работе область, требующую немедленного улучшения. Опираясь на опыт профессионалов, можно достигнуть больших результатов. Хорошее время для посещения косметического салона.

КОЗЕРОГИ, используйте этот день, чтобы увеличить свою ценность как специалиста. Вы сейчас способны извлечь пользу из любого положения: только держите в голове желаемый результат. Вечером придется уделить внимание домашним заботам.

ВОДОЛЕЯМ следует быть внимательнее при подписании документов. Не самое подходящее время для того, чтобы пускаться в рискованные предприятия, требующие вложения денежных средств. День благоприятен для различных исследований, экспериментов с внешностью.

У РЫБ может появиться соблазн пойти на поводу собственных страстей. По крайней мере, постарайтесь не подвести тех, кто от вас зависит. Хорошо проявлять щедрость и великодушие.