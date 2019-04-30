Новая реформа ГИБДД лишит прав многих водителей

Ряд автовладельцев заставят пройти переэкзаменовку
Общество 00:20

В будущем несколько категорий водителей лишатся прав.

О своих планах рассказала Госавтоинспекция. Прав лишат водителей, как по медицинским показаниям, так и тех, кто управляет авто на территории России по иностранным водительским удостоверениям.

По словам начальника управления надзорной деятельности ГИБДД полковника Романа Мишурова, в планах Госавтоинспекции — ужесточение порядка в сфере лишения и выдачи гражданам водительских документов, пишут Известия.

Иностранец, который имеет вид на жительство в России, должен будет еще и сдать российский экзамен на права. Только так иностранные граждане получат право управлять автомобилем на территории России.

В данный момент такой порядок действует только для иностранцев, которые работают водителями в российских компаниях.

Остальных же иностранцев лишат прав, пока они не пройдут переэкзаменовку.

Карина Красилова

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