За россиян вступился глава СПЧ, выступив против разглашения врачебных тайн МВД России

Михаил Федотов сообщил, что полицейские получают необходимые сведения по запросам
Общество 08:15
Михаил Федотов- председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Фото: Скриншот с сайта president-sovet.ru

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов выступил против предоставления МВД данных пациентов психиатрических и наркологических клиник, сообщается на сайте консультативного органа.

"Сейчас органы внутренних дел по каждому конкретному случаю совершения преступления пишут запрос в соответствующее медучреждение, которое предоставляет им ответ. Считаю, так это и должно остаться в целях сохранения врачебной тайны"

, — сообщил Федотов.


Напомним, что ранее к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой обратилось МВД России с просьбой предоставить доступ к данным пациентов с психическими расстройствами, а также страдающих наркоманией и алкоголизмом. Уточняется, что такая информация является врачебной тайной. В министерстве, в свою очередь, считают, что без этих сведений у полиции нет возможности предупреждать преступления.

Вероника Преображенская

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