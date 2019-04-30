Льготные авиабилеты в России можно будет купить онлайн

В настоящее время за ними приходится отстаивать огромные очереди

Правом на покупку субсидированных авиабилетов имеют студенты, инвалиды, многодетные семьи и пенсионеры. Однако для приобретения льготных билетов приходится выстаивать большую очередь в авиакассах. Общероссийское объединение пассажиров (ООП) направило письмо министру транспорта Евгению Дитриху письмо с предложением организовать продажу льготных билетов через интернет.

По данным ООП с момента начала продаж билетов, с 22 апреля, льготники вынуждены простаивать в очередях у касс до 30 часов, пишет "Парламентская газета". Ажиотаж сохраняется несмотря на то, что "Аэрофлот" объявил, что его офисы перешли на интенсивный режим работы, без перерывов и выходных.

По мнению экспертов субсидированные авиабилеты необходимо продавать в онлайн с привязкой к порталу госуслуг.

"Гражданин через "Госуслуги" идентифицирует себя на сайте авиакомпаний как человека, входящего в перечень получателей льгот, и покупает билет, — пояснил изданию глава ООП Илья Зотов. — По сути, потом достаточно приехать в аэропорт и распечатать билет, либо, если аэропорт уже принимает электронные билеты, просто показать билет на телефоне".

По данным авиаперевозчиков, в рамках программы субсидирования перелётов в 2018 году всего было перевезено 638 108 пассажиров на сумму 3,6 млрд рублей. Из них 487 780 пассажиров по маршрутам с Дальнего Востока в европейскую часть страны и обратно. В город Симферополь и в обратном направлении перевезено 91 413 пассажиров, из Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении — 58 915 пассажиров.

На реализацию программы субсидирования в 2019 году выделено 4,23 млрд рублей.

Егор Тараруев