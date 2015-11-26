Пабло Пикассо. Цвет новой эпохи

Приморцы познакомятся с творчеством одного из ярчайших художников XX столетия на заседании клуба «Музыкальный вернисаж»



Пабло Пикассо. Фото: предоставлено организаторами

Очередные заседания пятого сезона клуба "Музыкальный вернисаж" (0+) под девизом "Парижанин из Андалусии" состоятся 5 и 12 мая в Приморской государственной картинной галерее. На майских встречах клуба зрители познакомятся с творчеством одного из ярчайших художников XX столетия – Пабло Пикассо.

Детство в Испании и первые шаги в искусстве, "голубой" и "розовый" период. Автор и ведущий встречи Александр Вовненко рассмотрит самые интересные страницы биографии молодого "Парижанина из Андалусии".

Напомним, проект "Музыкальный вернисаж" стартовал в Приморской картинной галерее в апреле 2017 года. За это время состоялось 20 клубных встреч, на которых почитатели изящны искусств познакомились со знаковыми явлениями мировой художественной культуры, жизнью и творчеством выдающихся художников и композиторов. Проект призван создать особое сообщество людей во Владивостоке, для которых Искусство и Познание являются и потребностью, и стилем жизни.

Очередные заседания пятого сезона клуба "Музыкальный вернисаж" под девизом "Парижанин из Андалусии" состоятся 5 и 12 мая в 12.00 в Приморской государственной картинной галерее по адресу: ул. Алеутская, 12. Справки по телефону: (423) 241-06-10.

Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.