Владивостокцы приняли участие во Всероссийской неделе грамотности

Новые знания получили более 150 школьников и студентов

Сбербанк принял участие в юбилейной V Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи в качестве генерального партнера. Уроки, экскурсии и образовательные игры прошли по всей России. Во Владивостоке новые знания получили более 150 школьников и студентов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Сбербанка.

Для старшеклассников краевой столицы и студентов ДВФУ команда Приморского отделения провела лекции, рассказала о видах денег, а также как сберечь свои средства и не попасться на уловки мошенников.

Увидеть коллекционные деньги школьники смогли на экскурсии в исторический офис Сбербанка во Владивостоке.

"Было интересно послушать о деньгах, о финансовых инструментах, как составлять финансовый план. Буду пользоваться советами и обязательно расскажу друзьям", — сказала ученица Лидия Ивченко.

"Очень понравилась экскурсия по историческому офису, спасибо за возможность увидеть работу банка изнутри", — отметила заместитель директора школы № 46 Татьяна Крета.

Самые юные участники Недели финансовой грамотности посетили игровую зону Сбербанка в "Кидбурге" и сыграли в "Финансового крокодила".

Повышение финансовой грамотности населения — один из ключевых приоритетов Сбербанка. Банк реализует ряд программ (как совместных с Минфином, Банком России и пр., так и собственных), которые охватывают различные категории населения.

Сбербанк 5 лет поддерживает Недели финансовой грамотности для детей и молодежи в качестве генерального партнера. В прошлом году с помощью сотрудников банка было проведено более 400 мероприятий в 84 регионах страны.