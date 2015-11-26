Первомайские выходные пройдут в Артеме ярко и весело

Горожан ждут концерты, флешмобы и развлекательные программы
Общество 10:46
Горожан ждут концерты, флешмобы и развлекательные программы. Фото: пресс-служба администрации города Артема

Большая культурная программа запланирована для жителей Артемовского городского округа на первые майские выходные. Горожан ждут концерты, флешмобы и развлекательные программы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города Артема.

Так, 1 мая в 12.00 на площади у Дворца культуры угольщиков начнется концерт творческих коллективов "Первомай шагает по планете!" (0+), посвященный празднику Весны и Труда. В 13.00 в детском парке "Артемка" пройдет концерт и развлекательная программа для детей "Под парусом весны" (0+). В этот же день в 16.00 в Заводском перед ДК "Индустрия" жители смогут хорошо провести время, насладившись концертной программой "Мир! Труд! Май!" (0+).

В четверг, 2 мая, в 12.00 в городском парке Артема состоится байкерский флэшмоб "Победа" (12+). Жители поселка Артемовский примут участие в фестивале патриотической песни "Журавли над Россией" (6+), который пройдет в ДК им. Артема в 13.00 3 мая.

В субботу, 4 мая, по традиции в 9.00 в Артеме состоится "Зарядка чемпионов" (0+), где смогут принять участие все желающие. В этот раз она пройдет на стадионе "Угольщик".

Первомайские выходные пройдут в Артеме ярко и весело

Первомайские выходные пройдут в Артеме ярко и весело. Фото: пресс-служба администрации города Артема

А в продолжении насыщенных культурных выходных в Артемовском городском округе с 6 по 8 мая будет работать выездная концертная бригада творческих коллективов автопоезд "Память сердца" (6+).

Расписание выступлений:

06 мая

  • 11.00 – с. Олений (ул. Силина, 21)
  • 12.00 – с. Суражевка (ул. Ярославская, 52)
  • 11.00 – мкр. "Птичник" (ул. Ворошилова, 11)

07 мая

  • 11.00 – с. Кролевец (памятник жителям с. Кролевцы, погибшим в годы ВОВ)
  • 12.30 – ТУ "Угловое" (ул. Сахалинская, 1)
  • 15.00 – с. Ясное (ул. Чернышева, 42)
  • 16.00 – парк "Авиаторов" (ул. Фрунзе, 32а)

08 мая

  • 12.00 – с. Кневичи (ул. Первая, памятник односельчанам, отдавшим жизнь за Родину в 1941-1945 гг.)
Администрация города Артема 1 мая концерт музыкальный

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