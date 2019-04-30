Пошлины на посылки из зарубежных интернет-магазинов хотят заменить единым сбором

Это может привести к увеличению цены для конечного покупателя

Предложение заменить действующие пошлины на дорогостоящие посылки единым сбором в 15% поступило от Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Участники рынка трансграничной торговли оценили инициативу крайне негативно. Предложение о реформе регулирования покупок в зарубежных онлайн-магазинах было направлено вице-премьеру Дмитрию Козаку и в Минкомсвязь, сообщает "Коммерсантъ".

АКИТ предлагает признать трансграничную торговлю формой внешнеэкономичесой деятельности и исключить товары зарубежных онлайн-площадок из категории товаров для личного пользования. Ответственными за сбор предлагается назначить "Почту России" и экспресс-перевозчиков, а реализовать механизм посредством авансирования платежей, которые будут поступать в бюджет по мере отгрузки товаров.

Инициативы призваны, по мнению их авторов, уравнять отечественную и зарубежную интернет-торговлю в правах. Так, зарубежные интернет-площадки не платят НДС и таможенную пошлину, не обязаны сертифицировать товары. Предлагается полностью отменить беспошлинный порог и использовать 15%-й сбор, который иностранный интернет-магазины могут предусматривать в стоимости товара для покупателей из России.

Эксперты считают, что хотя предлагаемое нововведение может негативно сказаться на числе покупок на зарубежных площадках, существенно ограничить их уже невозможно. Кроме того, доставка товаров с AliExpress приносит огромные доходы "Почте России" и никакие поправки, ограничивающие китайских торговцев приниматься не будут.

В случае принятия новых правил цены безусловно вырастут и возникнет риск сильного снижения темпов роста объемов интернет-торговли.

Егор Тараруев