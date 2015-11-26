Осторожно! На дорогах Владивостока подростки на мопедах

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Происшествия 11:20
Осторожно! На дорогах Владивостока подростки на мопедах. Фото: УМВД по Приморскому краю

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверки по фактам автоаварий с участием несовершеннолетних водителей мопедов во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное управление МВД.

Так, 15-летний подросток, находясь за рулем мопеда Yamaha, двигаясь по улице Академика Крушанова в сторону Цимлянской, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Toyota Fit под управлением 50-летнего жителя Владивостока. В результате ДТП подросток получил травмы головы, позвоночника и был госпитализирован в нейрохирургическое отделение ВКБ-2 Владивостока. На мопеде, которым управлял подросток, отсутствовали государственные регистрационные знаки.

Второе ДТП зарегистрировано на улице Двенадцатой. 16-летний водитель мопеда Yamaha, не имеющий права управления мототранспортом, не справился с управлением и совершил опрокидывание при движении по улице Маковского.

В результате ДТП водитель мопеда получил сотрясение головного мозга и был госпитализирован в ВКБ-2 Владивостока.

В отношении несовершеннолетнего составлен административный протокол по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством). У подростка взята кровь для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

По фактам ДТП с участием несовершеннолетних водителей в настоящее время проводится проверка, уточняются причины и обстоятельства происшествий.

Госавтоинспекция напоминает несовершеннолетним и их родителям о том, что право управления мопедом имеет лицо, достигшее возраста 16 лет, имеющие водительское удостоверение категории "М". Нарушение данных требований влечет за собой административное наказание. В случае, если подросток не достиг 16-летнего возраста, к административной ответственности будут привлечены его родители.

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