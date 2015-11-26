Приморские энергетики напоминают о недопустимости самовольных работ в охранных зонах ЛЭП

Только с начала 2019 года зарегистрировано 35 нарушений
Общество 11:31

35 случаев воздействия сторонних лиц на электросетевые объекты "Приморских электрических сетей" зафиксировано с начала 2019 года. Среди причин – выполнение несанкционированных погрузо-разгрузочных работ в охранных зонах линий электропередачи, незаконная рубка деревьев, наезд автомобилей на опоры ЛЭП, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе в пресс-службе ДРСК.

В каждом таком случае специалисты "Приморских электрических сетей" обращаются в полицию, проводятся совместные проверки. В случае установления виновников происшествия они несут материальную ответственность за причиненный ущерб.

Несмотря на неоднократные предупреждения, отдельные физические и юридические лица продолжают нарушать требования безопасности при проведении работ в охранных зонах энергообъектов. Несоблюдение правил работы в охранных зонах ЛЭП приводит к нарушению энергоснабжения потребителей, а также получению нарушителями серьезных травм, вплоть до смертельных.

Так, в прошлом году из-за выполнения самовольных погрузо-разгрузочных работ работниками одной из строительных организаций в охранной зоне ЛЭП 110 кВ тяжелую электротравму получил электрогазосварщик. Причинами происшествия стали нарушения, которые допустила строительная организация при выполнении работ в охранной зоне ЛЭП. Электроснабжение потребителей нарушено не было, так как сработала автоматика.

Филиал АО "ДРСК" "Приморские электрические сети" в очередной раз напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности в охранных зонах электрических сетей. Особые условия проведения работ в охранных зонах ЛЭП определены постановлением правительства №160. Для проведения любых работ в охранных зонах кабельных или воздушных линий электропередачи за 15 дней до их начала необходимо обратится с письменным заявлением в сетевую организацию, ответственную за эксплуатацию энергообъекта.

Лица, производящие работы в охранных зонах ЛЭП, должны предоставить необходимую техническую документацию. В течение двух дней сетевая организация принимает решение о согласовании или отказе в проведении работ, о чем письменно уведомляет заявителя. Это касается и автотранспорта: проезд под ЛЭП машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метров, должен производиться с письменного разрешения электросетевой компании.

В случае нарушения требований законодательства, при повреждении оборудования и нанесении ущерба, виновник несет материальную ответственность.

ДРСК, Дальневосточная распределительная сетевая компания электроэнергия

ДРСК обеспечил надежное электроснабжение саммита Россия — КНДР во Владивостоке

26 апреля, 18:17

Учения на объектах электроэнергетики прошли в Южно-Якутском филиале ДРСК

26 апреля, 10:15
Во Владивостоке мобильный интернет показал высокую стабильность
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia