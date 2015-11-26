Подравшихся во Владивостоке самбисток могут выгнать из спорта

Президент Всероссийской федерации самбо прокомментировал драку спортсменок на соревнованиях во Владивостоке
Спорт 12:05

Международная федерация самбо будет рассматривать вопрос о дисквалификации двух спортсменок, столкнувшихся в драке во время международного турнира во Владивостоке. Как отмечает президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, девушки рискуют быть отстранены от участия в соревнованиях пожизненно, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТАСС.

— Мы знаем об этом инциденте, их в тот же день сняли с соревнований. Надеюсь, что к ним будут применены самые суровые санкции, — отметил Елисеев. — Сейчас поставлен вопрос о полной дисквалификации этих спортсменок, это будет обсуждаться на исполкоме в конце лета. Это ужасно, но если люди не могут владеть собой, то какие же это спортсменки.

Напомним, две опытные самбистки из Приморья Ольга Вицина и Юлия Литвинцева подрались на международном турнире по самбо имени Юрия Потапова, который прошел во Владивостоке 27-28 апреля. В результате инцидента Юлия оказалась в больнице с переломом носа, сотрясением головного мозга, а также травмами шеи и ключицы. Спортсменки имеют звания мастеров спорта, Ольга также тренирует детей.

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