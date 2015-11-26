Французский славист Ренэ Герра приедет на ЛиТР-2019

Известный коллекционер примет участие в международных секциях фестиваля
ЛиТР
Общество 12:12
Ренэ Герра. Фото: Скриншот с видео на Youtube

На фестиваль "Литература Тихоокеанской России" 2019 (6+), который пройдет 16-18 мая в историческом центре Владивостока, приедет французский филолог-славист Ренэ Герра. Известный коллекционер примет участие в международных секциях фестиваля, сообщает ИА PrimaMedia.

Справка: Ренэ Герра — французский филолог-славист и коллекционер. Занимается литературой и культурой русской эмиграции во Франции. Архив Герра содержит множество материалов из личных архивов Ивана Бунина, Ирины Одоевцевой, Юрия Анненкова, Георгия Адамовича и других крупнейших культурных деятелей эмиграции, со многими из которых Герра был хорошо знаком. Рене Герра основал и возглавил Ассоциацию по сохранению русского культурного наследия во Франции.

Помимо французского писателя за международную повестку мероприятия будут отвечать и писатели, поэты и литературные деятели из Китая, Южной Кореи и Японии.

Напомним, что фестиваль "Литература Тихоокеанской России" пройдет 16-18 мая в историческом центре Владивостока. В этом году участников мероприятия ждет более 60 разнообразных активностей. В программе фестиваля: творческие встречи с ТОП-писателями страны, автограф-сессии, лекции, театральные перфомансы, квесты, музыкальные концерты и литературно-кулинарные вечера. Большое внимание организаторы планируют уделить дальневосточной литературе: этому направлению будет посвящен отдельный блок фестиваля, а его участниками станут писатели, поэты и издатели со всего дальневосточного региона.

Основные активности мероприятия пройдут на площадках, которые расположены в непосредственной близости к Адмиральскому скверу города Владивостока. Это музеи, театры, библиотеки, книжные магазины, учреждения культуры.

Любой желающий может бесплатно принять участие в фестивале, достаточно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

Фестиваль "Литература Тихоокеанской России" создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (г. Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (г. Москва). Генеральный партнер — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Крылья фестиваля — авиакомпания "Россия".

Сайт фестиваля — litrfest.ru, новости фестиваля также доступны в Facebook и Instagram @litrfest.

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