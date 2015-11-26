Массовое ДТП с участием Prado заблокировало Светланскую (Фото)

Центральная улица Владивостока встала из-за крупной аварии
Происшествия 12:15
ДТП заблокировало главную улицу Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

Крупное ДТП при участии целой группы автомобилей произошло в столице Приморья около полудня во вторник, 30 апреля. Информация о пострадавших отсутствует. На место аварии выехала реанимация и полиция. Постепенно формируется пробка со стороны Луговой, сообщает ИА PrimaMedia.

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Судя по расположению авто и имеющимся повреждениям, Toyota Prado поворачивал налево в сторону набережной Цесаревича в момент столкновения с Toyota Vitz. Уходя от удара, водитель Vitz свернул на обочину, где и собрал стоящие там другие автомобили: Nissane Juke и Honda Fit.

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