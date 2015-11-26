Георгиевские ленточки и ретрофото подготовили для приморцев в сети АЗС ННК

Непосредственно 9 мая на ряде автозаправочных станций пройдут различные тематические мероприятия
Общество 15:05
Клиентам сети АЗС ННК будут вручать георгиевские ленточки. Фото: предоставлено компанией "ННК-Приморнефтепродукт"

Начиная с 7 мая, на всех АЗС ННК в Приморье клиентам будут вручать георгиевские ленточки — символ уважения к ветеранам и гордости за Великую Победу. Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании, на станциях приготовили около 50 тысяч лент.

Непосредственно 9 мая на ряде АЗС будут организованы различные мероприятия, цель которых — еще раз напомнить россиянам о Великой Победе и подвиге, совершенном их дедами и прадедами.

В частности, во Владивостоке присоединиться к празднованию (0+) можно на АЗС №6, расположенной по адресу: ул. Луговая, 89а (район площади Баляева). Все желающие смогут сделать памятную фотографию в специально организованной тематической фотозоне.

Подробности о планируемых в честь великого праздника Победы мероприятиях планируется раскрыть на сайте программы лояльности "Всегда по пути". Также информировать о них будут операторы АЗС.

"Мы очень бережно и трепетно относимся к ветеранам Великой Отечественной войны, проявляя максимальное уважение и оказывая помощь. Также не первый год участвуем в акции "Георгиевская ленточка", цель которой не дать забыть о Великой Победе. Очень приятно получать многочисленные благодарности автовладельцев за поздравления и сохранение памяти о подвиге, совершенном нашими предками", — объяснили в Группе компаний ННК.

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