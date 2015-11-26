Режиссеры из США покажут классическую американскую постановку приморскому зрителю

На сцене театра имени Горького поставят «Великого Гэтсби» уже 5 октября 2019 года

Репетиция спектакля "Великий Гэтсби". Фото: Сергей Шевченко специально для ИА PrimaMedia

Спектакль "Великий Гэтсби" (16+) на сцене театра имени Максима Горького покажут зрителям уже в октябре этого года. Классический американский роман поставят режиссер Тина Кронис и драматург Ричард Алгер из Соединенных Штатов Америки. О том, как проходит подготовка спектакля на приморской сцене, рассказывает ИА PrimaMedia.

Жанр спектакля заявлен Тиной Кронис и Ричардом Алгером как драматический фокстрот – танец с своеобразным четырёхдольным ритмом. Тина Кронис в США занимается художественным руководством Theatre Movement Bazaar в Лос-Анжелесе, – это синтетический театр движения и танца, в котором большое внимание уделяется и тексту.

Американские авторы задумали показать русскому зрителю, как проходила жизнь в "Век Джаза" в 20-е годы в США, после которых наступила Великая депрессия. Репетиции "Великого Гэтсби" начнутся уже 1 августа, после того, как Тина и Ричард вернутся с гастролей по Армении, а пока американские гости провели кастинг среди приморских артистов на главные и второстепенные роли в постановке.

– 20-е годы яркий и интересный период в истории Америки, который характеризовался бесконечными вечеринками и гулянками. И однажды это бесконечное веселье вышло из-под контроля, и мы постараемся отразить на сцене этот элемент тоже, – рассказала Тина Кронис, постановщик спектакля "Великий Гэтсби".

Как отметил Ефим Звеняцкий, худрук театра им. Горького, американские постановщики выбирают, кто будет художником для спектакля, но то что, это будут русские — это точно.

– Сейчас я даже не могу предугадать, как приморский зритель отнесется к американской постановке. Сейчас мои знания о Theatre Movement Bazaar на грани фола, я лично отправился в это путешествие, закрыв глаза. Просто мне показалось, что в театр Горького нужно внести ноту эксперимента и экспромта, ноту нового поиска. Я много слышал про "Три сестры", которые поставили Theatre Movement Bazaar, но просто боюсь смотреть, потому что могу остановить постановку "Великого Гэтсби", — поделился своими переживаниями художественный руководитель театра им. Горького Ефим Звеняцкий.

По словам Тины Кронис, для актеров театра имени Горького драматический фокстрот непривычный формат, но именно его собираются поставить американские режиссер и драматург, а конкретно речь идет о большом количестве танцев и особой стилизации. Для начала Тина планирует создать общий словарь театрального языка взаимопонимания, с которым будут работать стороны, а уже после начнется работа.

Как отметил Ричард Алгер, слова "драма" и "фокстрот" противоречат друг другу, но такова стилистика Theatre Movement Bazaar – любовь к сюрпризам и неожиданным поворотам на сцене. Музыкальный же стиль спектакля постановщики описывают как эклектичный. Будет использоваться музыка 20-х годов той эры, в которых происходит действие, но будет использована и музыка современная. Ричард и Тина отметили, что в работе позволяют себе гибкость и не всегда соблюдают исторические рамки.

Напомним, что под эгидой года Театра в России по всей стране проходят (0+) тематические форумы, мастер-классы, встречи с ведущими театральными деятелями и, конечно, премьеры спектаклей. Театральный год начался со Всероссийского театрального марафона, который стартовал во Владивостоке и теперь проходит по всей стране.

Премьера спектакля "Великий Гэтсби" состоится 5 октября 2019 года в Приморском академическом краевом драматическом театре имени Максима Горького по адресу: ул. Светланская, 49. Справки по телефонам: (423) 222–01–36, 226–05–20.

Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.