На скандал в шоу "Голос" ответила участница из Владивостока

Она рассказала о своем истинном отношении к победительнице
Это интересно 13:27
Катя Гаврилюк. Фото: @katya_gavriluk_official

Екатерина Гаврилюк из Владивостока, не прошедшая в финал очередного шоу "Голос. Дети — 6", прокомментировала скандал, связанный с победой Микеллы Абрамовой, сообщает ИА PrimaMedia. Девочка разместила в своей социальной сети пост по этому поводу. Там она поздравила свою коллегу и призналась ей в любви.

"Дорогая, любимая моя Микки @mikellaabramova, я от всей души поздравляю тебя с победой!!!! Ты большая трудяга!!!! Ты очень добрая и светлая девочка. Люблю тебя", — написала девочка. Кроме этого, позже Катя поздравила победительницу с днем рождения, пожелав ей и дальше творить музыку.

В целом, маленькая жительница Владивостока нашла море теплых слов и для остальных участников проекта, кто не пошел в финал.

Ранее сообщалось, что в финал проекта "Голос" вышли Валерий Кузаков, Ержан Максим и Микелла Абрамова, которая в предыдущем этапе как раз обошла Екатерину Гаврилюк. Каждый из них исполнил по одной песни, выбор же, как и прежде, предстояло сделать телезрителям. Вот здесь-то и началась аномалия — за Микеллу Абрамову проголосовало 56% голосов. Девочка оставила далеко позади своих оппонентов, набрав 56% голосов. Однако данный результат оказался самым большим в истории проекта, из-за чего каналом было принято решение провести проверку.

Напомним, в 2017 году Катя Гаврилюк стала участницей другого проекта "Первого канала" — детском шоу талантов "Лучше всех". Голосистая блондинка в косухе исполнила вместе с Кети Топурией и группой "А’Студио" композицию Майкла Джексона "Earth Song". В том же году она пробовала свои силы на кастинге пятого сезона шоу "Голос.Дети". Однако, не попав в пятый сезон шоу девочка не опустила руки и отправилась на кастинг шестого. Удача ей обернулась, а сама Катя смогла покорить всех членов жюри, своей энергией и харизмой.

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