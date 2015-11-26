Праздничные субботники провели на предприятиях "Приморскугля"

Сотрудники привели в порядок памятники и убрали территории
Общество 13:16
Праздничные субботники провели на предприятиях "Приморскугля". Фото: предоставлено ООО "Приморскуголь"

Масштабная подготовка к праздничным мероприятиям, посвященным 74-годовщине Великой Победы над фашизмом, прошла на предприятиях ООО "Приморскуголь". Сотрудники привели в порядок памятники и убрали территории. Не останутся без внимания ветераны предприятий, для которых предусмотрены материальная поддержка, помощь на дому, праздничные подарки, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

Горняки разрезоуправления "Новошахтинское" провели субботник по благоустройству предприятия, а также приняли участие в общепоселковом субботнике совместно с администрацией пгт. Новошахтинский по приведению в порядок территории. Молодежным советом предприятия совместно с участниками Трудовых отрядов СУЭК (ТОС) проведена волонтерская акция "Чистый обелиск", в ходе которой приведена в порядок территория памятников воинам, погибшим в 1941-1945 годы в п. Новошахтинский.

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Памятник был построен при поддержке СУЭК в 2015 году и стал с той поры главной достопримечательностью горняцкого поселка. В основу проекта легли эскизы, выполненные школьниками – участниками ТОС п. Новошахтинский.

Праздничные субботники провели на предприятиях "Приморскугля"

Праздничные субботники провели на предприятиях "Приморскугля". Фото: предоставлено ООО "Приморскуголь"

Также в предпраздничные дни продолжается акция "Георгиевская ленточка", в ходе которой новошахтинские школьники – трудотрядовцы СУЭК раздают жителям родного поселка главные символы предстоящего праздника.

Субботник по уборке территории предприятия провели также работники шахтопроходческого управления "Восточное" (п. Липовцы).

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Не останутся без внимания ветераны предприятий, для которых предусмотрены материальная поддержка, помощь на дому, праздничные подарки.

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