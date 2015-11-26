Масштабная подготовка к праздничным мероприятиям, посвященным 74-годовщине Великой Победы над фашизмом, прошла на предприятиях ООО "Приморскуголь". Сотрудники привели в порядок памятники и убрали территории. Не останутся без внимания ветераны предприятий, для которых предусмотрены материальная поддержка, помощь на дому, праздничные подарки, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.
Горняки разрезоуправления "Новошахтинское" провели субботник по благоустройству предприятия, а также приняли участие в общепоселковом субботнике совместно с администрацией пгт. Новошахтинский по приведению в порядок территории. Молодежным советом предприятия совместно с участниками Трудовых отрядов СУЭК (ТОС) проведена волонтерская акция "Чистый обелиск", в ходе которой приведена в порядок территория памятников воинам, погибшим в 1941-1945 годы в п. Новошахтинский.
Памятник был построен при поддержке СУЭК в 2015 году и стал с той поры главной достопримечательностью горняцкого поселка. В основу проекта легли эскизы, выполненные школьниками – участниками ТОС п. Новошахтинский.
Праздничные субботники провели на предприятиях "Приморскугля". Фото: предоставлено ООО "Приморскуголь"
Также в предпраздничные дни продолжается акция "Георгиевская ленточка", в ходе которой новошахтинские школьники – трудотрядовцы СУЭК раздают жителям родного поселка главные символы предстоящего праздника.
Субботник по уборке территории предприятия провели также работники шахтопроходческого управления "Восточное" (п. Липовцы).
Не останутся без внимания ветераны предприятий, для которых предусмотрены материальная поддержка, помощь на дому, праздничные подарки.