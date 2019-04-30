Дату выплаты обещанных ветеранам 10 тысяч рублей назвал ПФР

Доплата участникам и инвалидам войны ко Дню Победы станет ежегодной
Общество 13:30
Ветераны Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат выплаты, ставшие ежегодными, в размере 10 тысяч рублей вместе с майской пенсией. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Как пояснили в Пенсионном фонде, выплаты по Дню Победы, ветераны начнут получать вместе с майской пенсией, которая установлена графиком. Вместе с тем сотрудники ПФР напомнили, что график выплаты пенсии может быть сдвинут в связи с майскими праздниками. Люди могут получить пенсию и выплату несколько раньше, чем обычно, сообщает "Российская газета".

Напомним, что ранее выплаты к 9 мая инвалиды и участники войны получали каждый раз, но необходим был отдельный приказ президента страны. Сейчас эта доплата к пенсии для ветеранов станет ежегодной.

Получать дополнительное денежное финансирование смогут и участники и инвалиды войны, имеющие российское гражданство, но проживающие в странах Прибалтики. Кроме того, она положена не только участникам ВОВ в составе действующей армии, но и тем, кто состоял в партизанских и подпольных отрядах, журналистам, разведчикам, контрразведчикам, которые были на передовой.

Жанна Оболенская

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