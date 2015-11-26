Воспитанники артемовской спортивной школы принесли краевой сборной 11 медалей

Всего за победу боролись более 180 участников

Международный турнир по самбо. Фото: Светлана Агафонова

Самбисты из Артема наравне с сильнейшими самбистами из 15 стран приняли участие в 22-м международном турнире по самбо среди мужчин и женщин категории "А" "Мемориал Юрия Потапова", прошедшем в минувшие выходные во Владивостоке. За право занять пьедестал боролись мужчины и женщины в девяти весовых категориях по спортивному самбо и в пяти по боевому: всего чуть больше 180 участников из регионов России, Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Кореи, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города Артема.

Самой многочисленной командой была сборная Приморья, на правах "хозяев" выставив два состава сборной. Из 35 представителей артемовской спортивной школы "Мастер", вошедших в состав сборной Приморского края, два победителя – Николай Ковтун и Наталья Захарова, три серебра у Александра Мельникова, Дениса Войтова и Дмитрия Рыбникова и шесть бронзовых призеров — Виктория Филиппович, Николай Ванюханов, Севак Авдалян, Александр Фадеев, Дмитрий Игнатенко, Василий Пашук.



Международный турнир по самбо. Фото: Светлана Агафонова

Кроме того, по итогам турнира тренеру школы Николаю Ковтуну будет присвоено звание "Мастера спорта России по самбо международного класса". Тренируется спортсмен под руководством Алексея Писаренко и Владимира Зубкова.

"Конкуренция на турнире была высокой. Практически во всех весовых категориях мы выставили своих борцов, в каждой из них от пяти до 12 самбистов, входящих в основной и юниорский составы сборной команды России. Думаю, зрители увидели много интересных схваток, наши ребята старались все, просто кому-то чуть не хватило опыта. 11 медалей для нас отличный результат, вдвойне рад за Николая Ковтуна", — сказал старший тренер спортивной школы Владимир Геннадьевич.

Всего же сборная команда Приморского края принесла в копилку России 24 медали.

Торжественное открытие турнира посетил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который поздравил спортсменов с достойным выступлением. Среди почетных гостей также глава города Владивостока Олег Гуменюк, директор департамента физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, спортивный директор Международной федерации самбо Дмитрий Максимов, главный тренер сборной команды России Дмитрий Трошкин, президент Федерации дзюдо и самбо Приморского края Виктор Алексеенков и, конечно же, Мефодий Потапов — отец Юрия Потапова, в честь которого и назван международный турнир категории "А".



Торжественное открытие турнира посетил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Фото: Светлана Агафонова

"Я доволен результатами нашей команды. Считаю, что мы достойно представили наш город, край и страну на этом международном турнире. Хочу поздравить наших воспитанников с тем, что они проявили настоящий характер, боролись до последней секунды — так, как их учат тренеры. Поздравляю тренерский состав спортивной школы "Мастер", воспитанников, их родителей, за достойное выступление на этом турнире.

Конечно же, благодарю организаторов за возможность приобрести новый опыт, знания. Впервые в рамках турнира еще прошла дискуссия на предмет дальнейших действий по популяризации национального вида спорта в России и за рубежом. Мы сошлись на том, что Приморский край является стратегическим в вопросе сохранения человеческого ресурса и тема воспитания здорового поколения является одним из приоритетов. Приятно, что в самбо есть идейные люди, понимающие, что этот вид спорта должен стать национальным не только на словах, но и на деле. Сегодня необходимо культуру самбо продвигать в школы и сделать его настолько массовым, чтобы этот вид спорта стал национальной гордостью", — прокомментировал президент спортивной школы "Мастер" Алексей Писаренко.