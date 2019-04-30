Судьба Пушкарева снова может повториться с другим главой

Его дело не решились рассматривать в местном суде из-за ожидаемых вопросов об объективности и беспристрастности
Это интересно 15:28
Главу Партизанского района Приморья постигла участь Игоря Пушкарева. Фото: ИА PrimaMedia

Партизанский районный суд в Приморском крае так и не приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении местного главы Константина Щербакова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Исполняющий обязанности прокурора района ходатайствовал об изменении территориальной подсудности, чтобы после вынесения приговора не было вопросов об объективности и беспристрастности суда, сообщает ИА PrimaMedia.

Щербаков стал фигурантом уголовного дела летом 2016 года и часть времени даже провел в СИЗО. По версии следствия, он в отсутствие соответствующих полномочий вынес постановление ""Об изъятии земельного участка"". После чего указанный участок земли переведен в категорию ""земли населенных пунктов"". С 2009 года до марта 2015 года подозреваемым приняты 107 постановлений о предоставлении в аренду, а также в собственность земельных участков, расположенных на указанной территории.

"Совершая преступные действия, фигурант достоверно знал, что нарушает законные интересы государства. Таким образом, в результате совершения главой местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, государству был причинен ущерб в размере свыше 9 млн рублей", — говорится в сообщении СУ СК по Приморскому краю.

Уголовное дело было передано в Партизанский районный суд в марте 2019 года, Щербакову предъявлено обвинение по ст. 286 ч.3 п. в УК РФ. Но к рассмотрению его по существу местные служители Фемиды так и не решились приступить. Районный прокурор ходатайствовал в Приморский краевой суд об изменении территориальной подсудности уголовного дела в отношении Константина Щербакова "ввиду наличия обстоятельств, связанных с личностью обвиняемого, которые могут поставить под сомнение объективность и беспристрастность суда при принятии решения по делу".

"Решением Приморского краевого суда от 29 апреля территориальная подсудность уголовного дела изменена, постановлено направить уголовное дело для рассмотрения в Шкотовский районный суд", — отметила пресс-секретарь суда Яна Шеремета, уточнив, что постановление не вступило в законную силу.

Напомним, Константин Щербаков впервые был избран на должность главы Партизанского района в далеком 1996 году. Как ранее писало ИА PrimaMedia, согласно налоговой декларации муниципальный управленец 2016 году заработал в два раза больше, чем в 2015 году – 3,51 млн рублей. Вместе с женой он владел двумя земельными участками общей площадью 491,5 тысячи кв. метров, долей в жилом доме площадью 237,6 кв. метров, автомобилем Toyota RAV4, годом раньше был еще Toyota Land Cruiser 200. Также у супруги главы в пользовании находился земельный участок площадью 40 га.

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