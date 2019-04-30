В предпраздничные дни можно уйти с работы на час раньше

Офис. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Россиянам напомнили о двух укороченных рабочих днях. В предпраздничные дни можно уйти с работы на час раньше.

Ближайшими сокращенными предпраздничными днями в этом году являются 30 апреля и 8 мая. Также трудящиеся имеют право на продление отпуска, если он выпал на праздничные дни.

Как сообщила "Российской газете" профессор кафедры труда и социальной политики Российской академии народного хозяйства и госслужбы Любовь Храпылина, практика сокращенных рабочих дней перед праздниками сложилась исторически. В советское время она практиковалась повсеместно.

Однако сейчас работодатели могут устанавливать в трудовом коллективе свой распорядок. Кроме того, не сокращают рабочий день при сменном графике работы.

Напомним, что майские каникулы у россиян будут в этом году продолжаться девять дней: с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая включительно. Рабочими днями будут 6, 7, 8 мая.

Герман Штакеншнейдер