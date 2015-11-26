370-летие пожарной охраны России отпраздновали во Владивостоке

Спасатели и пожарные со всего Приморья прибыли в Дом офицеров флота на торжественное собрание и награждение
Общество 16:21
Торжественное мероприятие в ДОФ. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Торжественное мероприятие, посвящённое празднованию 370-летия пожарной охраны России, состоялось сегодня, 30 апреля во владивостокском Доме офицеров флота. В честь профессионального праздника спасателей и пожарных наградили дипломами и грамотами за безупречное выполнение профессионального долга, сообщает ИА PrimaMedia.

С приветственным словом к участникам обратился министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев. Он поздравил работников пожарной безопасности с профессиональным праздником. В своем видеообращении министр отметил, что история пожарного дела хранит множество примеров отваги, мужества и самоотверженности.

Евгений Зиничев
Евгений Зиничев

министр МЧС России

Автор фото: сайт МЧС России

Мы всегда будем помнить наших товарищей, погибших при исполнении служебного долга, отдавших свои жизни ради спасения людей. Сегодня важнейшей задачей, как и всегда, является спасение людей и тушение пожаров. Благодарю всех сотрудников пожарной охраны за службу, желаю вам крепкого здоровья и благополучия.

Участники собрания посмотрели видеоролик, посвященный образованию пожарной охраны в России. После этого началась церемония награждения. Отличившиеся пожарные и спасатели получили почетные дипломы и благодарственные письма губернатора Приморья и Законодательного собрания региона.

Губернатор Приморского Края Олег Кожемяко подчеркнул, что только за 2019 год уже было потушено 12 тысяч пожаров и спасено 250 человеческих жизней.

— Вы успешно применяете лучшие российские практики, становитесь универсальными специалистами. Безусловно ваша работа всегда связана с риском для жизни, и мы чтим память тех, кто ценой своей жизни спас других, — отметил Олег Кожемяко.

Отдельные слова благодарности ветеранам пожарной службы произнес руководитель МЧС России по Приморью Роман Чурсин.

Роман Чурсин
Роман Чурсин

руководитель главного управления МЧС России по Приморскому краю

Автор фото: ИА PrimaMedia

Сегодня мы выражаем огромную признательность и благодарность нашим ветеранам, которые остаются в строю и являются примером неиссякаемой жизненной энергии. Спасибо вам, за вашу службу, за профессионализм и готовность к самопожертвованию!

Собравшиеся почтили минутой молчания память сотрудников пожарной охраны, погибших при исполнении служебных обязанностей.

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