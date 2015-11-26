370-летие пожарной охраны России отпраздновали во Владивостоке

Торжественное мероприятие, посвящённое празднованию 370-летия пожарной охраны России, состоялось сегодня, 30 апреля во владивостокском Доме офицеров флота. В честь профессионального праздника спасателей и пожарных наградили дипломами и грамотами за безупречное выполнение профессионального долга, сообщает ИА PrimaMedia.
С приветственным словом к участникам обратился министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев. Он поздравил работников пожарной безопасности с профессиональным праздником. В своем видеообращении министр отметил, что история пожарного дела хранит множество примеров отваги, мужества и самоотверженности.
министр МЧС России
Автор фото: сайт МЧС России
Мы всегда будем помнить наших товарищей, погибших при исполнении служебного долга, отдавших свои жизни ради спасения людей. Сегодня важнейшей задачей, как и всегда, является спасение людей и тушение пожаров. Благодарю всех сотрудников пожарной охраны за службу, желаю вам крепкого здоровья и благополучия.
Участники собрания посмотрели видеоролик, посвященный образованию пожарной охраны в России. После этого началась церемония награждения. Отличившиеся пожарные и спасатели получили почетные дипломы и благодарственные письма губернатора Приморья и Законодательного собрания региона.
Губернатор Приморского Края Олег Кожемяко подчеркнул, что только за 2019 год уже было потушено 12 тысяч пожаров и спасено 250 человеческих жизней.
— Вы успешно применяете лучшие российские практики, становитесь универсальными специалистами. Безусловно ваша работа всегда связана с риском для жизни, и мы чтим память тех, кто ценой своей жизни спас других, — отметил Олег Кожемяко.
Отдельные слова благодарности ветеранам пожарной службы произнес руководитель МЧС России по Приморью Роман Чурсин.
руководитель главного управления МЧС России по Приморскому краю
Автор фото: ИА PrimaMedia
Сегодня мы выражаем огромную признательность и благодарность нашим ветеранам, которые остаются в строю и являются примером неиссякаемой жизненной энергии. Спасибо вам, за вашу службу, за профессионализм и готовность к самопожертвованию!
Собравшиеся почтили минутой молчания память сотрудников пожарной охраны, погибших при исполнении служебных обязанностей.