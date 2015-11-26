370-летие пожарной охраны России отпраздновали во Владивостоке

Спасатели и пожарные со всего Приморья прибыли в Дом офицеров флота на торжественное собрание и награждение

Торжественное мероприятие в ДОФ. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Торжественное мероприятие, посвящённое празднованию 370-летия пожарной охраны России, состоялось сегодня, 30 апреля во владивостокском Доме офицеров флота. В честь профессионального праздника спасателей и пожарных наградили дипломами и грамотами за безупречное выполнение профессионального долга, сообщает ИА PrimaMedia.

С приветственным словом к участникам обратился министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев. Он поздравил работников пожарной безопасности с профессиональным праздником. В своем видеообращении министр отметил, что история пожарного дела хранит множество примеров отваги, мужества и самоотверженности.

Участники собрания посмотрели видеоролик, посвященный образованию пожарной охраны в России. После этого началась церемония награждения. Отличившиеся пожарные и спасатели получили почетные дипломы и благодарственные письма губернатора Приморья и Законодательного собрания региона.

Губернатор Приморского Края Олег Кожемяко подчеркнул, что только за 2019 год уже было потушено 12 тысяч пожаров и спасено 250 человеческих жизней.

— Вы успешно применяете лучшие российские практики, становитесь универсальными специалистами. Безусловно ваша работа всегда связана с риском для жизни, и мы чтим память тех, кто ценой своей жизни спас других, — отметил Олег Кожемяко.

Отдельные слова благодарности ветеранам пожарной службы произнес руководитель МЧС России по Приморью Роман Чурсин.

Собравшиеся почтили минутой молчания память сотрудников пожарной охраны, погибших при исполнении служебных обязанностей.