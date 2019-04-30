Популярная в России авиакомпания угрожает прекратить полеты из-за долгов

Эксперты уже выяснили, стоит ли беспокоиться пассажирам близкой к банкротству Utair

Utair. Фото: pixabay.com

Российский лоукостер Utair может оставить россиян без дешевых авиабилетов. Группа Utair в отчетности за 2018 год заявила о риске прекращения работы из-за долгов. Эксперты ранее выяснили, стоит ли беспокоиться пассажирам авиакомпании, которая близка к банкротству.

Как сообщается в отчете, в 2018 году авиакомпания понесла чистый убыток в размере почти 22 млрд рублей. При этом ее краткосрочные обязательства превысили оборотные активы на 75 млрд рублей, а чистые активы находятся в минусе на 30,6 млрд рублей.

По состоянию на конец прошлого года компания имела краткосрочную задолженность перед кредиторами в размере 67,8 млрд рублей, которая подлежит рефинансированию или реструктуризациии, и финансовые расходы в размере более 23,5 млрд рублей в связи с изменением классификации кредитов и займов, уточняет "ТАСС".

По данным авиакомпании, Utair оказался в тяжелой финансовой ситуации из-за "макроэкономических потрясений в стране в 2014-2015 годах".

"Ситуация ухудшилась в 2018 году в связи со значительным ухудшением конъюнктуры российской авиаотрасли. Основными причинами стали рост цен на авиатопливо, обусловленный изменением условий налогообложения добычи и реализации нефти и нефтепродуктов в России, и конкурентное давление на доходные тарифы в 2018 году", — говорится в отчете.

Отмечается, что Utair — четвертая по величине авиакомпания в России. В 2018 году она перевезла порядка 8 млн пассажиров.

Напомним, о том, что Utair лизка к банкротству в авиакомпании признались месяц назад. Эксперты уже выяснили, стоит ли беспокоиться пассажирам, купившим билеты на Utair.

По мнению представителей сервисов по продаже авиабилетов, пассажирам стоит начинать беспокоиться только в том случае, если Utair начнет задерживать или отменять рейсы.

При этом, отмечают специалисты, перевозчик имеет право перенести рейс, предупредив пассажиров за 24 часа до вылета и предложив на замену другой рейс, в этом случае денежной компенсации не будет. Если же альтернативы не предложено, перевозчик обязан вернуть пассажиру полную стоимость билета.

Анна Кольцова