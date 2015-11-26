Форум молодых предпринимателей вдохновит бизнес Приморья на РОСТ

Мероприятие соберет 750 бизнесменов со всего Дальнего Востока

Форум молодых предпринимателей "РОСТ". Фото: предоставлено организаторами

Впервые за 5 лет участие в Форуме молодых предпринимателей "РОСТ" (12+) во Владивостоке для владельцев малого и среднего бизнеса стало бесплатным. Мероприятие состоится 23 мая в ДВФУ и соберет 750 бизнесменов со всего Дальнего Востока. Участников ждут мотивирующие выступления успешных российских предпринимателей, полезные знакомства, знания о новейших технологиях и лайфхаках ведения бизнеса, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Подать заявку на участие можно на сайте https://asiarost.com/forum-rost.

"Вдохнови свой бизнес на РОСТ!" – так, по словам организаторов, сформулирован основной посыл форума в этом году. Это отразилась и на программе мероприятия.

"Мы постарались привезти самых вдохновляющих спикеров с удивительными историями успеха, – говорит директор организационного комитета проекта "РОСТ" Евгений Шкарупа. – Они никого не оставят равнодушными. Программа форума еще дополняется, спикеры продолжают подтверждаться".

Форум молодых предпринимателей "РОСТ". Фото: предоставлено организаторами Форум молодых предпринимателей "РОСТ". Фото: предоставлено организаторами 1 / 2

Так, одним из спикеров форума стал "Человек планеты" Сергей Бурлаков. Попав в страшную аварию и лишившись обоих рук и ног, он доказал всей планете, что нет ничего невозможного. На нью-йоркском марафоне, одном из самых зрелищных и массовых мероприятий в мире, Сергей пробежал дистанцию в 142 км и победил, оставив позади себя 12 тысяч здоровых участников. За свои достижения в жизни и спорте Сергей Бурлаков внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Среди спикеров-женщин форума можно отметить основательницу компании "Местная еда" и создательницу онлайн-школы ресторанного бизнеса, первого в России фуд-инкубатора Анастасию Колесникову и основательницу сети современных автоматических гостиниц для животных BookingCat Маргариту Никитину.

"Я посещаю Форум молодых предпринимателей "РОСТ" три года подряд и обязательно подам заявку на участие в этом году, – делится своими впечатлениями предприниматель директор ООО "ТОКФОРТ" Дмитрий Тягин. – Во-первых, приятно оказаться в кругу таких же как ты предпринимателей-единомышленников, обсудить с ними наболевшие проблемы бизнеса, обменяться знаниями и опытом. Во-вторых, так как я работаю в секторе B2B, на форуме я могу найти клиентов и партнеров для бизнеса. В-третьих, приятно познакомиться со спикерами, настоящими гуру своего дела – спросить совета, узнать о перспективных направлениях и свободных нишах. Уверен, что Форум молодых предпринимателей – самое полезное и обязательное для посещения мероприятие этого года для малого и среднего бизнеса".

Форум молодых предпринимателей "РОСТ". Фото: предоставлено организаторами Форум молодых предпринимателей "РОСТ". Фото: предоставлено организаторами 1 / 2

Отметим, что форум "РОСТ" в 2019 году проводится при поддержке администрации Приморского края. Соорганизатором мероприятия стала компания "ЭВОТОР" — с 2016 года занимается выпуском и развитием одноименной "умной" кассы с маркетплейсом облачных услуг для малого и микро-бизнеса.