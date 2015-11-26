Делегация Республики Корея посетила редакцию ИА PrimaMedia во Владивостоке (ФОТО)

Встреча прошла в рамках развития российско-корейского сотрудничества

Уважаемые гости из Кореи посетили редакцию ИА PrimaMedia. Фото: ИА PrimaMedia

Уважаемые и долгожданные гости из Южной Кореи, включая представителя недавно открытого отделения PrimaMedia Korea в Сеуле и Пусане, совершили визит в приморскую редакцию PrimaMedia во Владивостоке.

Участники встречи обсудили перспективы и варианты дальнейшего продуктивного сотрудничества. В составе корейской делегации был советник корейского филиала Primamedia Хо Мён Хун, член Национальной Ассамблеи — Со Хён Су, президент компании HK Co., Ltd. — Сон Гиль Ёнг и заслуженный профессор департамента промышленного строительства и кораблестроения Национального университета Чханвон — Ли Сон Ёнг.

В рамках встречи с исполнительным директором Михаилом Кисельковым гости из Кореи поделились опытом своей работы, рассмотрели возможность создания совместных проектов и наладили контакт для успешной совместной работы в будущем. После беседы гости из Кореи пообщались с журналистами, посетили коммерческий, событийный и другие отделы PrimaMedia, получив возможность погрузиться в жизнь редакции и посмотреть на ее работу изнутри.

В завершение встречи гости сделали фотографию на память с сотрудниками редакции. В жестах участников снимка отражен традиционный корейский способ проявить симпатию и любовь.

Уважаемые гости из Кореи посетили редакцию ИА PrimaMedia. Фото: ИА PrimaMedia Уважаемые гости из Кореи посетили редакцию ИА PrimaMedia. Фото: ИА PrimaMedia Уважаемые гости из Кореи посетили редакцию ИА PrimaMedia. Фото: ИА PrimaMedia Уважаемые гости из Кореи посетили редакцию ИА PrimaMedia. Фото: ИА PrimaMedia Уважаемые гости из Кореи посетили редакцию ИА PrimaMedia. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 5

Уважаемые гости из Кореи посетили редакцию ИА PrimaMedia. Фото: ИА PrimaMedia Уважаемые гости из Кореи посетили редакцию ИА PrimaMedia. Фото: ИА PrimaMedia Уважаемые гости из Кореи посетили редакцию ИА PrimaMedia. Фото: ИА PrimaMedia Уважаемые гости из Кореи посетили редакцию ИА PrimaMedia. Фото: ИА PrimaMedia Уважаемые гости из Кореи посетили редакцию ИА PrimaMedia. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 5

Уважаемые гости из Кореи посетили редакцию ИА PrimaMedia. Фото: ИА PrimaMedia Уважаемые гости из Кореи посетили редакцию ИА PrimaMedia. Фото: ИА PrimaMedia Уважаемые гости из Кореи посетили редакцию ИА PrimaMedia. Фото: ИА PrimaMedia Уважаемые гости из Кореи посетили редакцию ИА PrimaMedia. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 4

Напомним, недавно впервые в истории двух стран в Республике Корея было открыто представительство российского частного СМИ. Соглашение о работе над совместным проектом PrimaMedia Korea 14 декабря прошлого года подписали гендиректор медиахолдинга Виктор Суханов и известный южнокорейский журналист Мун Кён Чжун. Первый заграничный филиал PrimaMedia было решено открыть в г. Пусан, где 7 марта состоялась торжественная церемония открытия представительства.

В задачах заграничного филиала медиахолдинга выстраивание "информационного моста" между странами-партнерами: обмен новостями и медиа-контентом в области экономики, культуры и социальной деятельности. В ближайших планах PrimaMedia — подготовка и проведение мероприятий с участием общественных и государственных организаций России и Республики Корея.