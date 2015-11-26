«Нарисованный Владивосток» предстанет на выставке в Приморской картинной галерее

Выставком ждет работы художников до 20 мая

Маргарита Джура, работа из серии "Во дворе". Фото: предоставлено организаторами выставки "Нарисованный Владивосток"

Приморская картинная галерея готовит новую выставку (0+), посвященную Владивостоку. Она откроется 30 мая, и до 20 мая выставком ждет работы художников, желающих принять участие в коллективной выставке, сообщает ИА PrimaMedia.

Куратором будущей выставки выступил заведующий залами галереи на Партизанском проспекте Сергей Заика. Он обратил внимание на интересные работы молодых художников в социальной сети Фейсбук – именно там с 2015 года обосновалась страница "Нарисованный Владивосток".

— От других творческих объединений она отличается тем, что не ставит перед собой каких-то общих формальных и идеологических требований следования в одном художественном направлении, — прокомментировал Сергей Заика. — Художник здесь свободен в выборе творческой манеры. Общее только, как уже явствует из названия группы, – объект изображения. А содержательное наполнение, жанры, авторская манера у каждого свои. Так они и договорились, что родной город предстанет на странице группы во всём многообразии жанров и композиционных подходов. Не важен здесь опыт и уровень образования, продолжительность творческой биографии. Романтикой приморского города овеяны даже индустриальные пейзажи. "Нарисованный Владивосток" для кого-то из авторов – один из череды музейных показов, а кто-то экспонируется в музее впервые. Разнообразие техник, сюжетов, стремление многих авторов к эксперименту, выразительная эмоциональность особенно ярких работ делают экспозицию интересной. Выставка привлекательна для коллекционеров и любителей приморского изобразительного искусства ещё и возможностью приобрести понравившуюся работу, тем более что посетители художественного салона галереи нередко спрашивают: "Есть ли что-нибудь о Владивостоке?". О Владивостоке здесь всё, и с любовью!

Одна из участниц будущей выставки и основателей "Нарисованного Владивостока" художница Валерия Валенская, рассказала, что основной интерес организаторов — показать работы художников, чьи имена еще не на слуху у широкой публики. Наряду с молодыми художниками ожидается, что работы для экспозиции предоставят и несколько известных мастеров, а также художники-любители, чьи картины выполнены на достаточно высоком уровне.

— Заявить о нас, как о творческом союзе, не хочу, потому что никакого союза нет, — объяснила Валерия. – Есть просто группа в соцсети, объединенная одной тематикой — нарисованного Владивостока. На данный момент она насчитывает 3794 подписчика. В их числе – не только художники. На данный момент к участию в выставке приглашены около пятидесяти художников, понятно, что не все откликнутся. Боимся ли мы критиков? Не боимся. Критики живут в своём мире, они крайне редко могут что-то сказать по существу. А вот спонсоры нам нужны — для создания качественного каталога, но главное — для помощи молодым художникам достойно "одеть" картину на выставку. На прошлой выставке многие молодые художники не смогли найти средства на достойное оформление своих замечательных картин, ведь "одеть" картину в приличный багет стоит 2-3 тысячи рублей. Так что будем рады, если найдутся заинтересованные меценаты.

Напомним, выставочный комитет ждет фотографии работ художников до 20 мая в электронном виде на почту: paintedvladivostok80@mail.ru.