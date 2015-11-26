Вадим Байбак: Служба пожарной охраны АО "Восточный Порт" - наша гордость!

Управляющий директор АО «Восточный Порт» поздравил сотрудников подразделения с профессиональным праздником

Служба пожарной охраны АО "Восточный Порт". Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

Служба пожарной охраны – одно из важнейших вспомогательных подразделений в АО "Восточный Порт" в Находке. Здесь трудятся настоящие специалисты своего дела, отважные борцы с огнем, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе порта.

22 февраля 1976 года в "Восточном Порту" было принято решение о создании собственной пожарной службы – и уже более 40 лет подразделение обеспечивает безопасность производства и каждого из его сотрудников. Круглые сутки на боевом посту находятся 14 специалистов. Всего в штате – более 60 человек, многие из них награждены медалями за героизм, проявленный при борьбе огнем.

Ежедневная подготовка – основа профессионализма пожарных АО "Восточный Порт". Смена здесь начинается с трехчасовой теоретической подготовки в специально оборудованном учебном классе. Затем – отработка и сдача нормативов по пожарно-строевой подготовке. Сюда входят развёртывание первичных средств пожаротушения, ликвидация условного пожара от пожарного крана, оказание первой медицинской помощи и многое другое.

Служба пожарной охраны АО «Восточный Порт». Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт" Служба пожарной охраны АО «Восточный Порт». Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт" 1 / 2

Стоит отметить, что возгорания на производстве — особо опасны, и только слаженная работа пожарной службы способна предотвратить трагедию и минимизировать ущерб. Наряду с пожарно-профилактическим надзором за объектами порта, ВСПОиР могут принимать участие в ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуациях.



Служба пожарной охраны АО "Восточный Порт". Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

Когда на пульт диспетчерской поступает сигнал о пожаре, дорога каждая секунда. На место пожара в порту бригада прибывает в течение 4-8 минут.

Автопарк пожарных – это пять современных автоцистерн. По мере необходимости парк обновляется тяжёлыми автомобилями универсального назначения. Автоцистерны полностью укомплектованы пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательной техникой.



Служба пожарной охраны и руководство АО "Восточный Порт". Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

"Служба пожарной охраны — наша большая гордость, образец четкости и дисциплины, — отметил управляющий директор АО "Восточный Порт" Вадим Байбак. — В этот профессиональный праздник хочу поблагодарить каждого сотрудника службы за добросовестный и отважный труд".

Лучший способ предотвратить возгорание – это обучить каждого правилам пожарной безопасности. Сотрудники службы регулярно организуют показательные выступления и открытые уроки для детей Приморского края.



Служба пожарной охраны АО "Восточный Порт". Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

Уже четвертый год подряд в День пожарной охраны в гости к службе приезжают воспитанники "Екатериновского детского дома-интерната". Пожарные рассказывают ребятам о правилах поведения при пожаре, показывают оборудование и даже проводят показательный выезд по боевой тревоге – тушат "пожар" воздушно-механической пеной, а также показывают, как происходит ликвидация очагов возгорания на высоких этажах здания.