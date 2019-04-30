Россиян хотят ограничить в попытках подкопить к старости

Пенсионные лоббисты выдвинули еще одну идею, как "умерить аппетиты" будущих пенсионеров

Пенсионерка. Фото: Мария Оленникова

Россиянам хотят ограничить досрочный переход из одного негосударственного пенсионного фонда в другой. Пенсионные лоббисты утверждают, что это поможет гражданам не потерять инвестиционный доход в случае досрочной смены страховщика.

С предложением ограничить досрочный перевод средств выступили эксперты Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) и Альянса пенсионных фондов (АНПФ).

Как уточняет "Коммерсант", в предложении лоббистов из НАПФ говорится, что гражданам нужно сохранить возможность досрочного перевода пенсионных накоплений, но ограничить его одним разом в пять лет. Члены Альянса и вовсе считают, что переходы из одного НПФ в другой нужно отменить до 2023 года.

Эксперты отмечают, что будущие пенсионеры теряют весь инвестиционный доход при смене фонда.

Между тем в Центробанке, Пенсионном фонде и Минфине изданию сообщили, что ни одно из предложений лоббистов пока не поступило.

Система негосударственных пенсионных фондов в России построена таким образом, что люди теряют все пенсионные накопления при досрочной смене фонда — менять фонд можно только один раз в пять лет. Однако, несмотря на постоянные предостережения в СМИ о запрете досрочной смены фонда, поток заявлений от будущих пенсионеров о переходе из одного НПФ в другой не иссякает. В ряде случаев в этом виноваты недобросовестные агенты НПФ, которые не информируют своих потенциальных клиентов о наличии "подводных камней" при переходе. Кроме того, многие россияне стали жертвами мошенников, использовавших их данные "без спроса" для перевода в свой НПФ.

Из-за досрочной смены фонда граждане потеряли уже свыше 120 млрд рублей. Эти деньги ушли в резервы Пенсионного фонда.

Ольга Толмачева