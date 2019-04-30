Водителей предупредили о новом штрафе за превышение скорости

Автомобилистам не помогут привычные хитрости, чтобы избежать наказания
Экономика 19:00
Тематическое изображение. Фото: Антон Балашов

Автовладельцев предупредили о новом штрафе за превышение скорости. Водители-лихачи не смогут больше не смогут "погонять", привычные "приемчики" не помогут избежать наказания из-за новой системы измерения средней скорости движения.

Власти намерены активно внедрять новую модель борьбы с нарушителями правил скоростного режима. На дорогах планируется устанавливать не по одной камере видеофиксации, а по две — "дуплетом". На въезде и выезде зоны контроля камеры будут фиксировать скорость автомобилиста. Специальное оборудование определит среднюю скорость и, если она выше установленной, водитель получит "письмо счастья".

Засечь обычным радаром такие камеры не получится, сообщают источники, поскольку у них отсутствует исходящее излучение.

Как пишет "Коммерсант", подобный метод ранее уже применялся, в частности, в Татарстане и в Московской области. В Подмосковье от этого способа отказались, но такие камеры вскоре вновь вернутся на дороги. В Московской области, в качестве пилотного проекта, система заработает на 40 участках в мае и еще на 100 — в июне.

Теперь водители, которые привыкли сбрасывать скорость перед камерами автоматической фиксации, уже не смогут пользоваться "старыми уловками".

Ольга Толмачева

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