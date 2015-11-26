Олег Кожемяко: Приоритет в трудоустройстве в Приморь должен отдаваться коренному населению

По словам главы Приморья, ни в сельском хозяйстве, ни в лесоперерабатывающем комплексе использовать иностранную рабочую силу недопустимо
Общество 19:08
Глава Приморья Олег Кожемяко. Фото: Александр Сафронов

Сокращение иностранной рабочей силы и обеспечение рабочими местами самих приморцев – такая задача должна стоять перед всеми работодателями края. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяко в ходе заседания администрации Приморского края, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Использование иностранной рабочей силы и привлечение граждан из-за рубежа – одно из направлений работы по улучшению демографической ситуации на Дальнем Востоке. Однако на практике приток иностранцев в регион влечет за собой ряд сложностей. Среди них – рост преступности, нарушения миграционного законодательства, а также ущемление возможностей для трудоустройства местных жителей.

Как подчеркнул Олег Кожемяко, на сегодняшний день в отрасли лесного хозяйства Приморского края заняты около 10 тысяч человек, 335 из них – иностранцы, на предприятиях, фермерских и личных подсобных хозяйствах трудоустроено более 13 тысяч человек, 2665 из них – граждане из-за рубежа. При этом речи о высокотехнологичном производстве не идет.

В целом, в 2018 году патенты на работу в Приморье получили 18 668 иностранцев. Около 14 тысяч из них – подсобные рабочие, 500 – грузчики, 318 – водители, 242 – уборщики, 2600 – работают по другим направлениям.

Губернатор края заявил, что необходимо сократить количество иностранных граждан, занятых на рабочих специальностях, и обеспечить трудоустройство местных граждан, в том числе повысив заработную плату.

"Правильно выстроенная миграционная политика – важный фактор развития экономики, повышения качества жизни людей. Приоритет в трудоустройстве должен отдаваться коренному населению. Для этого необходимо минимизировать поток в регион трудовых мигрантов. Ни в сельском хозяйстве, ни в лесоперерабатывающем комплексе использовать иностранную рабочую силу недопустимо", – подчеркнул Олег Кожемяко.

Глава региона поручил профильным органам власти провести работу с предприятиями, поставив перед ними задачу по приему местных граждан и улучшению предлагаемых условий труда. По словам губернатора, это позволит сократить отток населения, сохранив в крае выпускников и жителей экономически активного возраста.

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