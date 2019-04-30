BMW откроет завод в России

Автоконцерн планирует производить машины в Калининградской области
Экономика 19:15
Логотип. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

BMW откроет завод в России. Автоконцерн планирует производить машины в Калининградской области.

Руководство концерна BMW намеревается заключить контракт c Минпромторгом и открыть свой завод в технопарке Храброво в Калининградской области. До этого в течение 20 лет BMW собирали на автозавод "Автотор", который также находится в самом западном регионе России.

Теперь же автопроизводитель хочет наладить собственное производство. Как сообщил "Известиям" автоэксперт Сергей Бургазлиев, на такой шаг концерн пошел, чтобы лучше контролировать сборку и выпуск машин. В свою очередь автоэксперт Сергей Ифанов сообщил изданию, что уход BMW с "Автотора" принесет заводу имиджевые и финансовые потери.

Никифор Зуев

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