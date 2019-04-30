Гигантский пожар полыхает в Пятигорске (ВИДЕО)

Огонь охватил магазины на площади 2,5 тысячи кв. метров
Происшествия 19:25
Пожар в Пятигорске. Фото: Скриншот видео "Настоящий Лентач"

Под Пятигорском в Ставропольском крае полыхает мощный пожар. Огонь охватил магазины на площади почти 2,5 тысячи кв. метров. Об этом сообщил региональный главк МЧС.

"Произошел пожар напротив рынка "21 век" в строительном магазине с автомаслами", — говорится в сообщении ведомства. Погибших и пострадавших нет. По данным спасателей, возгорание произошло около 09:10 в магазине на окраине поселка Горячеводский в районе 501-го км федеральной трассы "Кавказ".

По данным источника РБК, горит целый ряд магазинов вдоль федеральной трассы — магазин игрушек, аккумуляторов и другие.

Движение по трассе перекрыто. Работают 10 пожарных расчетов и прибывают новые.

В материале использовано видео "Настоящий Лентач", "ВКонтакте".

Ольга Толмачева

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